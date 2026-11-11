Los agentes enviados a registrar la casa de verano del expresidente paraguayo Santiago Peña, detenido el fin de semana por la investigación sobre el descalabro de Ueno Bank, encontraron "una bóveda de seguridad de gran complejidad" escondida tras una pared falsa, según confirmó este lunes la Fiscalía en un comunicado, después de que la prensa local informara del hallazgo. Aunque los investigadores pudieron abrir la primera puerta de la bóveda, no han logrado atravesar la segunda, debido a un sistema de seguridad israelí equipado con reconocimiento del iris.

Las autoridades no contemplan, "de momento", trasladar a Peña hasta la bóveda para que desbloquee el mecanismo, pero sí barajan llevar a la ex primera dama Leticia Ocampos para comprobar si puede hacerlo. "Es una opción que estamos manejando. Creemos que es una posibilidad un poco más sencilla que un eventual traslado hasta el lugar del expresidente", señaló el fiscal Christian Benítez. Solicitar apoyo a otros familiares de Peña puede ser otra opción, aunque los allegados del expresidente no están obligados a colaborar en las diligencias.

La detonación controlada del acceso a la bóveda también es una carta sobre la mesa "si es que no hay otra manera de abrir", explicó Benítez.

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Las imágenes del allanamiento difundidas por la prensa local muestran en la planta inferior de la vivienda una pared compuesta por varios paneles de un metro cuadrado aproximadamente. Uno de ellos, abatible, escondía tras de sí un pasillo con una puerta en el fondo.

El registro de la residencia de Peña forma parte de la investigación contra el expresidente "por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor", señaló el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Los delitos que se le imputan pueden ser castigados con hasta diez años de prisión en modalidad agravada, según la Fiscalía.

La investigación ha derivado en registros en los domicilios de los ejecutivos imputados y en instalaciones pertenecientes al Grupo Vázquez, propietario del Ueno Bank, del que Peña fue accionista hasta marzo de 2025.

La residencia de verano en San Bernardino, valorada en 2 millones de dólares, fue construida entre 2024 y 2025 con financiamiento de Ueno, mediante un préstamo concedido a Peña por cuotas mensuales que superaban seis veces el salario del expresidente.

La acusación de Fiscalía señala que Ueno Bank habría otorgado a Peña en mayo de 2024 "dos préstamos simultáneos" por 3.548.000.000 guaraníes (unos 577.192 dólares al cambio actual) destinados "a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino".

Además, la imputación del Ministerio Público explica que el expresidente "habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en la entidad.

Tras ser destituido mediante un juicio político, Peña fue ingresado en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial en régimen de libre comunicación, lo que implica que puede recibir visitas y usar el teléfono móvil.

El vicepresidente Pedro Alliana lo reemplazó en la presidencia.

Cuatro fiscales reforzarán la investigación

Cuatro fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) se incorporarán a los equipos de trabajo que investigan el caso de Ueno Bank, informó este lunes la fiscal adjunta Nancy Salomón, durante una rueda de prensa para comentar los avances de las pesquisas. Salomón remarcó que se sumarán más fiscales de apoyo según lo requiera el avance de la causa.

La portavoz del Ministerio Público recordó que las actuaciones son reservadas, así que no se pueden dar todos los detalles del caso.

Unas 37 empresas y alrededor de 35 personas naturales han sido vinculadas a la investigación, una cifra que puede crecer, según explicó el fiscal Francisco Cabrera, quien detalló que la investigación avanza en cuatro ejes: determinar los hechos y los responsables, recuperar los activos, realizar allanamientos para reunir documentos e información y rastrear el patrimonio de personas y empresas.

Entre las prioridades de los investigadores está recuperar los ahorros de los clientes del banco digital. El fiscal adjunto Manuel Doldán señaló que los expertos trabajan en ubicar y asegurar bienes en el exterior de los implicados en el caso, entre ellos los del expresidente Peña, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas. Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció su colaboración. De hecho, el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, mantuvo este lunes una llamada telefónica con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en la que manifestaron su voluntad de "seguir trabajando juntos", según una publicación en las redes sociales del mandatario suramericano, en la que indicó que había sido invitado por Rubio a una "próxima reunión", sin brindar más detalles.

Los maestros protestan por los recursos

La intervención de Ueno Bank, ordenada el martes pasado por el Banco Central (BCP), ha afectado a casi tres millones de clientes, que van desde personas del común hasta instituciones del Estado, cuyos recursos quedaron congelados en medio del proceso de resolución del banco.

Los efectos amenazan con ser peores para las instituciones del Estado, que tenían unos 800 millones de dólares depositados en la entidad, en su mayoría recursos pensionales. Entre las entidades afectadas están el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la represa binacional de Itaipú y al menos cinco cajas de jubilación, una de ellas el Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de la gestión de las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país.

El IPS, que además de las pensiones gestiona el sistema de salud, tiene unos 355 millones de dólares en Ueno Bank, tanto en depósitos a plazo como a la vista, admitió su gerente financiera, Gladys Vera, lo que dijo equivale al 9 % del total de inversiones de la estatal en 14 entidades bancarias.

Otra de las cajas pensionales afectadas, Caja Bancaria, tendría unos 186.250 millones de guaraníes (29,7 millones de dólares actuales) en la entidad bancaria, según una denuncia presentada ante la Fiscalía por un grupo de legisladores de oposición que cita a medios locales.

Maestros y jubilados exigen la devolución de millonarios fondos de las cajas de pensiones depositados en Ueno bank, intervenido por problemas de insolvencia, el 9 de noviembre de 2026.

Los maestros del sector público convocaron a una protesta este lunes para reclamar la devolución de los recursos de entidades oficiales depositados en Ueno Bank, entre ellos los de la Caja Fiscal, como se conoce al sistema de jubilaciones públicas, y del IPS.

Se trata de la primera movilización que deberá enfrentar el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, desde que juró al cargo el viernes.

Con información de EFE y medios locales.

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