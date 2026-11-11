Francia acusó este lunes a Irán de estar detrás de una serie de ciberataques que afectaron los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados y otros establecimientos comerciales durante octubre. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, responsabilizó al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica y anunció que París impulsará sanciones a escala europea contra los responsables.

La acusación recibió el respaldo de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, quien advirtió que los ataques informáticos contra países europeos deben tener una respuesta "contundente" si se confirma la responsabilidad de determinados actores. La alta representante señaló que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, previsto para el próximo lunes, permitirá abordar el caso y estudiar posibles medidas comunitarias.

"Hemos conocido ahora que estos incidentes se han atribuido a Irán. Hasta ahora no conocíamos esa atribución", declaró Kallas en París, donde participa en la reunión de ministros de Exteriores del G7. La funcionaria no confirmó si Bruselas prepara sanciones contra Teherán, pero reclamó una mayor cooperación internacional para intercambiar información y responder a las amenazas cibernéticas.

n cliente observa un refrigerador vacío en un supermercado SuperValu. SuperValu, la tercera cadena de supermercados más grande de Irlanda, informó el lunes que los sistemas de refrigeración —correspondientes a un modelo específico— en 13 de sus 223 tiendas se han visto afectados por un incidente cibernético, lo que ha obligado a retirar de la venta los productos refrigerados y congelados. Dublín, Irlanda, 2 de noviembre de 2026.

Cerca de 700 establecimientos afectados

Según Barrot, los ataques del 11 y 12 de octubre afectaron a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución en Francia. Los piratas informáticos manipularon los controles de temperatura de cámaras frigoríficas y congeladores comerciales, lo que provocó averías, pérdidas de mercancías e incluso incendios en algunos establecimientos.

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"Es un ataque de una amplitud y de una agresividad inéditas. Es el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés", afirmó el ministro francés. También sostuvo que la operación constituye un ataque contra los intereses nacionales y la seguridad de la población.

Los efectos fueron especialmente visibles en los supermercados, donde empleados debieron retirar grandes cantidades de alimentos deteriorados, entre ellos carne y productos congelados. Según estimaciones de comerciantes citadas por Reuters, los daños económicos podrían alcanzar decenas de millones de euros en todo el país.

Francia convocó al embajador iraní para transmitirle una protesta formal. Barrot aseguró que el ataque "no quedará sin consecuencias" y anticipó que, además de las sanciones europeas, el Gobierno adoptará otras medidas que considere necesarias para responder y disuadir nuevas operaciones. La Justicia francesa también abrió una investigación.

La investigación apunta a una unidad vinculada a la Guardia Revolucionaria

La Fiscalía de París investiga la posible participación del grupo iraní Shahid Kaveh, una unidad de operaciones cibernéticas vinculada a la Guardia Revolucionaria. Las pesquisas se dirigen contra quien sería su responsable, dos adjuntos y otras posibles personas implicadas. En el marco de la investigación se emitieron varias órdenes internacionales de detención.

Los ataques no se limitaron a Francia. En los días posteriores se registraron incidentes similares en otros países europeos y una nueva oleada afectó a más de un centenar de establecimientos. En territorio francés también fueron alcanzados los sistemas de refrigeración de bancos de sangre, lo que obligó a trasladar parte de las reservas a otras instalaciones para garantizar su conservación.

La reiteración de estos episodios aumentó la preocupación por la vulnerabilidad de infraestructuras y servicios esenciales frente a operaciones informáticas. Kallas sostuvo que los ciberataques forman parte de un conjunto más amplio de tácticas utilizadas por los adversarios de Europa y defendió que el derecho internacional también debe aplicarse al ciberespacio y al desarrollo de la inteligencia artificial.

Por el momento, Irán no respondió públicamente a las acusaciones francesas. El país suele negar su participación en operaciones cibernéticas maliciosas. La eventual respuesta europea dependerá de las conclusiones de las investigaciones y de las decisiones que adopten los Estados miembros en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores.

Con información de Reuters y EFE.

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