Según la agencia IRNA, una zona del sur de Irán, cercana al estratégico estrecho de Ormuz, sufrió un ataque de "carácter militar" este jueves 12 de noviembre. El medio estatal no ofreció inmediatamente más detalles sobre los daños o las víctimas.

Noticia en desarrollo…

Reuters

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