Un nuevo tiroteo en Estados Unidos sacudió esta vez a Washington D.C., en el barrio de Logan Circle, a 1,6 kilómetros de la Casa Blanca. Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas este jueves 12 de noviembre luego de que un hombre abriera fuego, antes de quitarse la vida, mientras un importante despliegue policial intervenía en un edificio cercano donde se había atrincherado.

El ataque comenzó en un gimnasio alrededor de las 8:00 de la mañana (hora local), según precisó la policía durante una conferencia de prensa.

Posteriormente, el sospechoso fue localizado en un apartamento cercano en el que se había atrincherado, presentando "lo que parece ser una herida de bala autoinfligida", añadió el jefe de la policía local, Jeffery Carroll.

Según un funcionario de las fuerzas de seguridad —que no estaba autorizado para hablar públicamente sobre la investigación—, tras el ataque en el centro de deportes, el tirador salió y volvió a utilizar su arma de fuego.

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Las fuerzas de seguridad creen que el atacante disparó contra otra persona en el ascensor de un aparcamiento y, acto seguido, se atrincheró en la séptima planta del edificio, declaró dicho funcionario.

Gran parte de la manzana en la calle 15 Noroeste fue acordonada mientras la policía instaba a la gente a evitar la zona, que incluye un gimnasio VIDA, la iglesia episcopal de San Lucas, viviendas y un supermercado Whole Foods. Además, las escuelas del área fueron cerradas.

Equipos especiales SWAT y otros agentes se desplegaron rápidamente, con sus armas desenfundadas en la azotea de un edificio de apartamentos y en la planta baja.

Según informó un agente de las fuerzas de seguridad a la agencia Reuters, los negociadores de la policía hablaron con el sospechoso por teléfono, pero, al oír un disparo, irrumpieron en el apartamento y lo encontraron muerto a causa de una herida de bala autoinfligida.

Asimismo, Carroll declaró que un hombre falleció en el gimnasio y que otro de los heridos se encuentra en estado crítico.

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"Un disparo en el cuello"

James Spellman, un testigo que se encontraba en el centro deportivo, relató que había unas 50 personas presentes hacia las 8:00 de la mañana, cuando estalló el tiroteo.

"En cuestión de segundos, un hombre se desplomó en el suelo, dejando un charco de sangre. Otro usuario del gimnasio corrió a socorrerlo. Murió en el acto. Había recibido un disparo en el cuello", detalló.

Spellman explicó que él y otras personas salieron precipitadamente del establecimiento. Declaró haber escuchado unos dos disparos dentro del recinto y otros cinco o seis en el exterior.

Anthony Mirones, quien se encontraba en la zona de cardio del lugar, aseguró haber oído un fuerte estruendo y pensó que algo se había caído de la pared. Luego observó que alguien estaba intentando ayudar al hombre herido, pero entonces sonó la alarma de incendios y mucha gente salió corriendo.

"Los que estaban en la sección de cardio tuvieron que pasar por encima del cuerpo", afirmó.

En tanto, otro testigo, Ryan Dubicki, relató que se encontraba en su apartamento, situado en las inmediaciones, aproximadamente en el mismo momento, cuando "oyó unas cinco detonaciones".

"Estaban muy espaciadas, así que pensé que se trataba de obras de construcción", explicó. Poco después, "había policías por todas partes".

Por su parte, la alcaldesa Muriel Bowser se mostró "devastada" por la pérdida de vidas en un "acto sin sentido de violencia armada".

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"Un conflicto con la asociación de copropietarios"

Entre los primeros datos de la investigación, la policía mencionó brevemente un "conflicto con la asociación de copropietarios del edificio" en el que se atrincheró el tirador. Sin embargo, la investigación está en curso para dar con el motivo del atacante.

El coqueto barrio de Logan Circle ya ha sido escenario de actos violentos. A principios de agosto de 2025, un antiguo miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Donald Trump fue agredido la madrugada de un domingo en el barrio por un grupo de adolescentes que intentaban robarle el coche a él y a una mujer, según informaron las autoridades.

Días después, Trump cumplió su amenaza de eludir al Gobierno local, bajo control demócrata, e impuso el control federal directo sobre la ciudad, enviando a cientos de miembros de la Guardia Nacional bajo el pretexto de reducir la delincuencia. Ese despliegue, similar a otros realizados en distritos gobernados por la oposición, continúa hasta el día de hoy.

La violencia armada forma parte de la vida cotidiana en Estados Unidos, un país que cuenta con más armas en circulación que habitantes.

Ni los sucesivos gobiernos ni el Congreso han logrado frenar los tiroteos, ya que muchos estadounidenses siguen defendiendo firmemente el derecho a portar armas, garantizado por la Constitución.

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La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, debatirá en diciembre sobre las facultades de los estados y las autoridades locales para prohibir —debido a su peligrosidad— la posesión de ciertos fusiles semiautomáticos tipo AR-15, que figuran entre las armas más populares del país.

Con AP, Reuters y AFP

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