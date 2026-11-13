Lo esencial:

  • El papa León XIV protagoniza este jueves 12 de noviembre su primera jornada completa en Perú, su país adoptivo, en el que vivió más de veinte años y al que regresó el miércoles.

  • Al inicio de este día, durante un encuentro con obispos en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, el sumo pontífice instó a los prelados de Perú a que ayuden "a sanar las heridas que dividen a la sociedad".
  • En un evento multitudinario, León XIV brindó un discurso en la Plaza de Armas de Lima, junto a la Catedral, con el foco puesto en la familia, la protección de las mujeres y la construcción de una "sociedad justa".
  • Por la tarde, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de la capital peruana.

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