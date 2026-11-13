Durante su detención, afirmó que "actuaba por Francia". Kévin Tessier, autor del atentado racista en el departamento de Yvelines, ofreció a los investigadores un relato escalofriante de su periplo mortífero, mientras que en su domicilio, además, se halló una lista que contenía los nombres de diversas personalidades de izquierda.

El sospechoso de 39 años fue formalmente sometido a una investigación bajo cargos que incluyen asesinato e intento de asesinato en relación con una actividad terrorista.

Tessier declaró ante los investigadores que había obtenido los números de teléfono de un sitio web que contenía datos filtrados, y describió a las cuatro personas como "izquierdistas", según informó la fiscalía.

En esa nota figuraban los dos diputados ecologistas Aymeric Caron y Sandrine Rousseau; el parlamentario de La Francia Insumisa, David Guiraud; y la activista contra el racismo y la violencia policial, Assa Traoré, junto con sus números de teléfono.

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El líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, y la dirigente de Los Ecologistas, Marine Tondelier, expresaron su alarma en X ante la existencia de esta lista.

"Gracias a los medios que nos informan de las amenazas de muerte que se acumulan contra los nuestros. El ministro de inteligencia y policía es más hablador cuando se trata de falsas informaciones sobre (la eurodiputada de LFI) Rima Hassan", escribió Mélenchon.

No obstante, durante su detención, Kévin Tessier aseguró que no tenía "ningún plan en marcha" contra ellos. Asimismo, según la Fiscalía Antiterrorista, "no hay ningún elemento" que respalde "la existencia de un plan para llevar a cabo una acción violenta".

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Una explosión fallida y "placer" por el tiroteo

Según documentos consultados por la agencia AFP el miércoles 11 de noviembre, este hombre de 39 años relató con frialdad su periplo mortal, que dejó un muerto —la joven promesa francesa de las artes marciales mixtas, Pengo Bossio Wangi— y siete heridos el 23 de octubre en Trappes y La Verrière.

Aquella mañana, "me desperté alrededor de las 5 de la madrugada. Bebí café, mucho café. Consumí cocaína en casa, sobre la mesa del salón. Reuní mis cosas (…), las armas" y "salí con una bolsa de deporte", contó a los policías.

Se colocó a cierta distancia de su edificio, en Plaisir, para verlo "explotar", ya que había preparado una trampa en su apartamento. Pero, al cabo de 20 minutos, se dio cuenta de que "había fallado". "Decepcionado", se dirigió en coche a Trappes, una ciudad que consideraba "un nido de islamistas".

Agentes de policía intervienen en una gasolinera en Trappes, donde un atacante abrió fuego, el 23 de octubre de 2026.

Allí, disparó contra "un hombre negro que caminaba solo por la calle" y, después, contra otros dos hombres, "quizás magrebíes".

Durante su sangriento recorrido, también intentó "disparar a una mujer (…) que llevaba velo, pero el arma se encasquilló".

Los investigadores hallaron 128 casquillos en los distintos lugares de los hechos.

"Pasaba una chica joven, sola, negra y con velo. Me detuve en medio de la carretera, corrí hacia ella y le dije: '¡Venga, reza, guapa!'. Lo repetí dos veces y le disparé", detalló en otro tramo de su declaración.

Cuando los policías le explicaron que se trataba de una niña de 11 años, gravemente herida, él respondió que "jamás le habría hecho eso a un niño", aunque no se arrepintió de su acto: "De todas formas, ya es demasiado tarde. ¿Para qué arrepentirse?".

Consultado sobre si siente remordimientos por las otras víctimas, respondió que "no". "Mmm, no sé por qué; porque da placer", dijo, antes de sonreír y reír: "Pues sí".

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"Espero convertirme en un ejemplo"

En su declaración policial, Kévin Tessier justificó su ataque afirmando que "Francia está colonizada por islamistas y africanos de todo tipo".

Para él, la política de seguridad en Francia es "un fiasco total". Cuando un investigador le preguntó si sus actos fueron motivados por acontecimientos recientes, el atacante mencionó la violencia y los saqueos de las últimas semanas, los cuales, según alega, fueron "claramente perpetrados por extranjeros que están destruyendo Francia".

También afirmó haber quedado marcado por los ataques yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en la región de París, así como por los del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, protagonizados —según él— "siempre por esos cabrones de islamistas".

Unos participantes sostienen una pancarta en la que se lee "el racismo mata" durante una concentración en homenaje a las víctimas del ataque racista ocurrido en Trappes, en el departamento de Yvelines, Francia,, el 30 de octubre de 2026.

Él, por el contrario, rechazó ser considerado "un terrorista". "Lo mío es para liberar a mi país; no tiene nada que ver. Yo estoy en el bando correcto (…). Actúo por Francia –aseveró–. Quizás la gente deba despertar y abrir los ojos, en lugar de esconder la cabeza como avestruces".

Sentado en un vehículo policial sin distintivos, mientras esperaba a que concluyeran las operaciones de desactivación de explosivos en su apartamento la tarde de los hechos, Tessier se lanzó a un monólogo: "Espero convertirme en un ejemplo para los franceses, para que luchen".

Aseguró haber "sido siempre de derechas", aunque en cierto momento "se infiltró entre los izquierdistas". "Me hacían mucha gracia", comentó.

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En su domicilio se encontraron, entre otras cosas, un ejemplar de 'Mein Kampf' (’Mi lucha'), de Adolf Hitler, y pegatinas del partido ultraderechista Agrupación Nacional, que él mismo había diseñado y mandado fabricar. Consultados por AFP, los abogados del implicado, los letrados Baptiste Bellet y Eliott Amzallag, declinaron hacer comentarios.

Con AFP y Reuters

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