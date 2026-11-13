Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, deja su cargo de manera "inmediata", privando a la industria de la inteligencia artificial (IA) de su mayor defensor y sembrando dudas sobre el futuro del fabricante de chips que él transformó en un gigante de este sector.

La directora financiera, Colette Kress, asumirá el cargo de directora ejecutiva interina mientras Nvidia busca un sucesor permanente, informó la empresa este jueves 12 de noviembre. Asimismo, nombró a Harvey Jones, exdirector ejecutivo de Synopsys y miembro de la junta directiva, como el primer presidente de su consejo de administración.

Huang, cofundador de Nvidia y cuarto mayor accionista de la compañía con una participación de aproximadamente el 3,61%, también abandonará la junta directiva, según confirmó la firma en un comunicado.

Las acciones de Nvidia cayeron más de un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que arrastró al conjunto del mercado bursátil. Más tarde, las pérdidas se moderaron hasta el 4%.

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En su comunicado, el gigante tecnológico dedicó escasas palabras a Jensen, agradeciéndole sus "invaluables aportaciones a la compañía y al sector", que describió como "trascendentales".

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de Nvidia, Harvey Jones, destacó el liderazgo de Colette Kress "durante un período de crecimiento extraordinario" y su "profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y situación financiera". "Esperamos que las operaciones de la compañía, los compromisos con los clientes y la hoja de ruta de productos continúen sin interrupciones", subrayó.

En tanto, la mujer –que es vicepresidenta ejecutiva y directora financiera desde que se unió a la compañía en septiembre de 2013– destacó que la fortaleza de Nvidia "siempre ha residido en su gente" y prometió "seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años".

Los principales protagonistas del escándalo que ha sacudido a Nvidia.

En los últimos días, la presión sobre Huang —de 63 años y casado— había aumentado tras publicarse informaciones que lo vinculaban sentimentalmente con una empresaria china, a quien las autoridades estadounidenses sospechan de realizar labores de espionaje para Pekín.

Según una fuente cercana al asunto citada por la agencia Reuters, la junta directiva de Nvidia se reunió el miércoles para evaluar su destitución, tras conocerse ese mismo día que Huang también habría mantenido una relación extramatrimonial con una alta ejecutiva de la empresa que estaba bajo su supervisión directa.

Días atrás, Nvidia había declarado que "no tiene motivos para creer" que la seguridad nacional o sus secretos corporativos se hayan visto comprometidos por el accionar de Huang, aunque añadió que su investigación examinará toda la información disponible.

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La caída en desgracia de una estrella del sector

Durante años, Nvidia fue conocida principalmente por sus potentes procesadores, populares entre los 'gamers' que buscaban gráficos de alto rendimiento. Sin embargo, la capacidad de sus chips para realizar múltiples cálculos de forma simultánea los ha convertido en una piedra preciosa para el auge de la inteligencia artificial y en un activo estratégico en la carrera entre Estados Unidos y China por dominar esta tecnología. Esto también ha llevado a Nvidia a convertirse en la empresa más valiosa del mundo.

Esta situación había convertido a Huang en un director ejecutivo devenido en una suerte de 'estrella de rock', rodeado por admiradores en Taiwán y Corea del Sur que le piden que firme libros, carteles e, incluso, partes de su propio cuerpo. Su influencia ha sido tal que, durante diversos eventos, la simple mención de los nombres de otras empresas por su parte ha provocado movimientos en sus cotizaciones bursátiles.

No obstante, el escrutinio sobre su conducta se ha intensificado en los últimos días tras conocerse su relación con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed —una empresa de servicios en la nube con sede en Singapur—, a quien las autoridades estadounidenses han identificado como un supuesta agente de inteligencia al servicio de China, alegaciones que Beijing ha negado.

Según diversos medios, Washington también ha investigado a Megaspeed —socio oficial de Nvidia en el sector de la nube que gozaba de acceso prioritario a sus chips— ante la sospecha de que facilitó a China la obtención de chips de IA avanzados, sujetos a restricciones de exportación por parte de Estados Unidos.

La controversia se intensificó el miércoles, cuando el 'New York Times' informó que Huang también mantuvo una relación sentimental con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia para el sector sanitario, quien estaba bajo su supervisión directa.

La salida de Huang sume a la compañía —valorada en 4 billones de dólares— en la incertidumbre y amenaza con desestabilizar el ecosistema de la IA, al cual él contribuyó a financiar reinvirtiendo el creciente excedente de efectivo de Nvidia en proveedores de servicios en la nube, otros suministradores y los laboratorios más importantes del sector.

El sentimiento de los inversores hacia las acciones relacionadas con la IA ya se mostraba inestable, debido a que el elevado consumo de efectivo y el creciente endeudamiento de gigantes tecnológicos, tradicionalmente ricos en liquidez, han generado dudas sobre si el auge de la IA llegará a ser rentable.

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Esta partida podría tener, además, consecuencias de gran alcance para la política estadounidense de exportación de chips, dado el empeño de Huang por mantener el acceso al mercado chino y sus estrechos vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El domingo, Trump declaró que Huang había "hecho un trabajo increíble para nuestro país" y añadió que el directivo de Nvidia le aseguró desconocer que la mujer china con la que mantuvo una relación fuera una espía.

Megaspeed promete "colaborar" con las autoridades estadounidenses

En su primer comunicado desde que estalló el escándalo, Megaspeed International, con sede en Singapur, señaló este jueves que se toma "extremadamente en serio" su obligación de cumplir con las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos, en medio de la relación poco clara entre su exejecutiva y el ahora ex CEO de Nvidia.

"Megaspeed tiene el compromiso de colaborar de manera constructiva y transparente con el gobierno de Estados Unidos", señaló la declaración, firmada por su presidente y director ejecutivo, Tan Yong Pong, también conocido como James Tan.

Megaspeed informó el jueves que ha colaborado con la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de EE. UU. —organismo encargado de hacer cumplir las restricciones de seguridad nacional sobre la exportación de tecnología— y que está dispuesta a "cooperar plenamente con cualquier otra autoridad gubernamental estadounidense pertinente".

Archivo: la placa base de un Surface Laptop Ultra, que incorpora el nuevo chip RTX Spark de Nvidia, se exhibe durante un evento de Microsoft Windows & Surface en San Francisco, California, EE. UU., el 7 de octubre de 2026.

La empresa indicó, asimismo, que, ha contratado a un bufete de abogados estadounidense para llevar a cabo un "inventario exhaustivo" de sus chips informáticos y verificar sus controles de exportación.

"Megaspeed recibe con buenos ojos el escrutinio gubernamental adecuado y se compromete a demostrar, mediante acciones concretas, que opera de forma responsable, transparente y conforme a las leyes estadounidenses aplicables", subrayó.

El año pasado, Megaspeed había enfrentado a acusaciones de haber enviado de forma ilícita chips informáticos avanzados de Nvidia a China. Sin embargo, en diciembre, la empresa afirmó que "no existen pruebas" de tales exportaciones. Singapur también ha señalado que está investigando las denuncias.

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Además de las dudas sobre la seguridad nacional, las finanzas de Megaspeed también han llamado la atención. Sus activos totales se multiplicaron aproximadamente por 90 entre finales de 2023 y 2024, alcanzando casi 3000 millones de dólares estadounidenses, según los registros corporativos de Singapur, mientras que sus ingresos se dispararon a más de 294 millones de dólares estadounidenses en 2024, frente a cero en 2023.

Con Reuters y AP

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