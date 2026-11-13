Su nombre se ha convertido en uno de los más buscados en medio de la crisis que atraviesa Nvidia, el fabricante de semiconductores más valioso del mundo. Sin embargo, pese a la atención mediática y a la circulación de fotografías que la muestran junto a Jensen Huang, buena parte de la vida y trayectoria de Alice Huang continúa rodeada de interrogantes.

La empresaria china, que también utiliza el nombre de Huang Le, se encuentra en el centro de una historia en la que confluyen relaciones personales, negocios internacionales, controles de exportación y la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. Su vínculo con el máximo responsable de Nvidia ha puesto bajo la lupa a Megaspeed International, una compañía de Singapur que figura como socio comercial de la tecnológica estadounidense y que está siendo investigada por sus posibles conexiones con el suministro de procesadores avanzados a clientes chinos.

Pero ¿quién es Alice Huang, cómo llegó al negocio de los chips y qué se sabe realmente de las acusaciones que la rodean?

Leer tambiénNvidia y el futuro de Jensen Huang: ¿cómo su romance con una presunta espía china podría sacudir a Washington?

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De periodista de televisión y ejecutiva financiera a empresaria tecnológica

Alice Huang habría comenzado su trayectoria profesional en el periodismo televisivo en China, antes de incorporarse al sector financiero. Según registros corporativos, perfiles profesionales y documentos consultados por Reuters, trabajó en la división de banca privada de HSBC en Hong Kong y posteriormente en CITIC Securities, una firma china de servicios financieros y banca de inversión.

Más adelante ocupó puestos directivos en Shanghai Hexi Investment Management, una empresa de inversión con sede en esa ciudad. Publicaciones difundidas por la propia compañía entre 2016 y 2017 la identificaban como subdirectora general, directora ejecutiva y miembro de su comité de decisiones de inversión. Una tarjeta de presentación examinada por Reuters también la describía como socia y directora ejecutiva.

Archivo: una captura de pantalla de una grabación de vídeo de CTI, obtenida el 9 de noviembre de 2026, muestra a una mujer —identificada por Reuters como Alice Huang tras una comparación con una fotografía obtenida por separado— asistiendo a una cena con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (vestido de negro), en un restaurante de Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo de 2025.

Su paso por Hexi coincidió con un periodo en el que la firma y su fundador, Kang Wei, fueron objeto de sanciones por parte del regulador chino del mercado de valores. En 2018, Kang recibió una multa de 400.000 yuanes por irregularidades financieras, mientras que la empresa fue sancionada con 17,7 millones de yuanes. Sin embargo, no hay información que permita atribuir a Alice Huang responsabilidad en esas irregularidades.

Su trayectoria dio un giro hacia el sector tecnológico en 2023, cuando se incorporó a Megaspeed International, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur que mantiene vínculos comerciales con Nvidia.

Leer tambiénA pesar de estar en una lista negra de Estados Unidos, una universidad china compró chips Nvidia

Megaspeed, la empresa que la conectó con Nvidia

Megaspeed fue constituida en Singapur en 2015 bajo el nombre de 7Road International. En sus inicios funcionó como filial en el extranjero de una desarrolladora china de videojuegos. En marzo de 2023 cambió su denominación a Megaspeed International y, de acuerdo con los registros empresariales analizados por Reuters y la organización de investigación C4ADS, Alice Huang pasó a ser su accionista mayoritaria.

La compañía se presenta como un socio comercial de Nvidia en Asia y ofrece servicios de computación en la nube, una actividad que requiere infraestructuras de centros de datos equipadas con procesadores avanzados. La propia Nvidia incluye a Megaspeed en su directorio de socios de servicios en la nube.

La estructura accionarial de la firma, sin embargo, ha cambiado varias veces. En marzo de 2023, la totalidad de sus acciones fue transferida a una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas denominada Huang Le Limited, cuyo nombre coincide con el de Alice Huang. Meses después, ella dejó de aparecer como directora y sus acciones fueron transferidas a un empresario singapurense, Tan Yong Pong, también conocido como James Tan.

A finales de 2023, según C4ADS, las acciones de Megaspeed pasaron a SwiftData, otra sociedad registrada en Singapur que figura como propietaria de la totalidad de los títulos ordinarios de la compañía. La organización señaló que no había podido determinar quién controla en última instancia SwiftData.

Archivo: se observa el logotipo de Nvidia en la oficina de la empresa en Taipéi, Taiwán, el 12 de noviembre de 2026.

La salida formal de Alice Huang de los registros directivos no ha despejado las dudas sobre su influencia. Un informe de la firma de análisis financiero Culper Research, que cita a un empleado de Megaspeed, sostiene que la empresaria habría continuado participando en las operaciones cotidianas y manteniendo una posición de autoridad. C4ADS también ha señalado que podría haber conservado influencia sobre la empresa después de la transferencia accionarial.

Megaspeed no respondió a las solicitudes de comentarios recogidas en las informaciones de Reuters y otros medios.

Leer también¿Por qué Nvidia es un objetivo estratégico para la seguridad de EE. UU.?

Las sospechas sobre el envío de chips avanzados a China

El interés de las autoridades estadounidenses por Megaspeed no se limita a su estructura corporativa. La compañía está bajo escrutinio por la posibilidad de que haya facilitado a clientes chinos el acceso a procesadores avanzados de Nvidia sujetos a las restricciones de exportación impuestas por Washington.

La preocupación se centra en el posible uso de empresas intermediarias y centros de datos situados fuera de China para acceder a tecnología cuya venta directa al mercado chino está limitada por razones de seguridad nacional.

Registros comerciales muestran que la filial indonesia de Megaspeed importó equipos de Nvidia entre 2024 y 2026, incluidos procesadores H100 y componentes relacionados. Algunos de esos envíos procedían de proveedores vinculados a Gigabyte, fabricante taiwanés de servidores y equipos informáticos.

Archivo: la placa base de un Surface Laptop Ultra, que incorpora el nuevo chip RTX Spark de Nvidia, se exhibe durante un evento de Microsoft Windows & Surface en San Francisco, California, EE. UU., el 7 de octubre de 2026.

El H100 es uno de los procesadores avanzados cuya exportación a China está sometida a controles estadounidenses. Sin embargo, los registros de envíos con destino a Indonesia no demuestran por sí solos que se hayan infringido las normas: la cuestión que investigan las autoridades es si esos equipos terminaron posteriormente en manos de usuarios no autorizados en China.

Megaspeed negó a finales de 2023 haber cometido infracciones relacionadas con la transferencia ilícita de chips y sostuvo que no existían pruebas de actividades ilegales. Hasta ahora, no se ha hecho pública una conclusión definitiva de las investigaciones que confirme que la empresa haya vulnerado las restricciones estadounidenses.

Leer tambiénInfidelidad y presunto espionaje, el escándalo en el que está involucrado el CEO de Nvidia

La relación con Jensen Huang y las acusaciones de espionaje

Alice Huang alcanzó notoriedad internacional después de que ‘The New York Times’ informara que había mantenido una relación cercana con Jensen Huang y de que las autoridades estadounidenses la consideraban una presunta agente de los servicios de inteligencia chinos.

Según el periódico, los servicios de inteligencia estadounidenses habrían concluido que la empresaria transmitía información a Beijing y que habría intentado influir en Nvidia para facilitar el acceso de China a sus procesadores más avanzados. Esas afirmaciones han situado el caso en el centro de las preocupaciones de Washington sobre el espionaje económico y tecnológico.

Reuters, sin embargo, ha señalado que no pudo verificar de manera independiente las acusaciones ni localizar a Alice Huang para obtener su versión. China ha rechazado las informaciones y su Ministerio de Asuntos Exteriores calificó las sospechas de espionaje de “infundadas” y de parte de una campaña de difamación.

Archivo: captura de pantalla de una grabación de video de CTI, obtenida el 9 de noviembre de 2026, muestra a una mujer —identificada por Reuters como Alice Huang tras una comparación con una fotografía obtenida por separado— durante una cena con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (vestido de negro), en un restaurante en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo de 2025.

Jensen Huang, que no tiene parentesco con Alice Huang pese a compartir apellido, reconoció haber sido infiel a su esposa en un mensaje dirigido a la junta directiva de Nvidia, aunque no identificó a la mujer con la que mantuvo la relación. Tampoco se conoce con precisión cuándo comenzó o terminó el supuesto romance.

Las imágenes de ambos en actos y encuentros del sector tecnológico han alimentado la atención pública. Una fotografía publicada en LinkedIn los muestra sentados uno junto al otro durante una velada organizada por el fabricante taiwanés Gigabyte en el marco de la feria Computex de 2024. Una persona que asistió al evento confirmó que ambos estuvieron presentes.

La cercanía entre la empresaria y el máximo responsable de Nvidia ha llevado a los investigadores y legisladores a plantear preguntas sobre si la relación pudo haber facilitado el acceso a información comercial o estratégica. La compañía ha sostenido que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos comerciales o información sensible para la seguridad nacional.

Investigaciones en Estados Unidos, Singapur y Taiwán

El caso ha trascendido las fronteras estadounidenses. El Departamento de Comercio de Estados Unidos había sometido a Megaspeed a escrutinio por sus posibles operaciones de transferencia de chips a China, y la investigación fue remitida al Departamento de Justicia para examinar eventuales infracciones de los controles de exportación.

El presidente Donald Trump afirmó que el FBI también estaba investigando el asunto, aunque no ofreció detalles sobre el alcance de esa pesquisa. Trump dijo haber hablado con Jensen Huang y aseguró que el empresario le había manifestado que desconocía que Alice Huang fuera presuntamente una espía.

Singapur, donde Megaspeed tiene su sede, también anunció que examina las actividades de la compañía y recordó que no aprueba que las empresas eludan o infrinjan los controles de exportación de otros países. No obstante, el Gobierno singapurense aclaró que no había abierto una investigación específica sobre Alice Huang.

En Taiwán, la ministra del Interior, Liu Shyh-fang, afirmó que las autoridades, incluidos organismos de seguridad nacional, estaban investigando activamente las cuestiones relacionadas con Megaspeed y la empresaria.

La multiplicación de las pesquisas refleja la dimensión geopolítica del caso: los chips de Nvidia son componentes esenciales para desarrollar sistemas avanzados de inteligencia artificial y se encuentran en el centro de la competencia tecnológica entre Washington y Pekín.

Una figura rodeada de incógnitas

Pese a los documentos corporativos, los registros financieros y las fotografías que han salido a la luz, todavía quedan preguntas fundamentales sobre Alice Huang. No se ha esclarecido públicamente cuál es su papel actual en Megaspeed, quién ejerce el control último de la empresa ni qué alcance tuvieron sus contactos con Jensen Huang.

Tampoco se han presentado públicamente pruebas concluyentes que permitan establecer que la empresaria actuó como agente de inteligencia china o que participó directamente en una transferencia ilegal de procesadores estadounidenses.

Archivo: captura de pantalla de una grabación de vídeo de CTI, obtenida el 9 de noviembre de 2026, muestra a una mujer —identificada por Reuters como Alice Huang tras una comparación con una fotografía obtenida por separado— saliendo de un restaurante después de asistir a una cena con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo de 2025.

El caso plantea, además, una cuestión delicada para Nvidia: hasta qué punto sus relaciones con socios comerciales y clientes internacionales pueden exponer a la compañía a operaciones de influencia o a riesgos vinculados con la seguridad nacional. La empresa ha iniciado una investigación independiente sobre las circunstancias que rodean a su director ejecutivo y ha asegurado que no tiene indicios de que se hayan comprometido sus secretos comerciales.

Por ahora, Alice Huang continúa siendo una figura en gran medida desconocida para el público, pese a ocupar el centro de uno de los escándalos más delicados de la industria tecnológica. Su trayectoria empresarial está documentada en parte, sus vínculos con Megaspeed han quedado bajo escrutinio y las acusaciones de espionaje han provocado investigaciones en varios países. Pero la naturaleza exacta de sus actividades y de su relación con Jensen Huang sigue sin estar esclarecida.

Con Reuters y AP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más