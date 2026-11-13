El candidato demócrata Scott Colom derrotó a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith en la reñida carrera por el Senado de EE. UU. en Mississippi, luego de un prolongado proceso de conteo de votos, otorgando al estado su primer senador afroamericano desde el periodo conocido como la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil.

La estrecha victoria de Colom es un cambio profundo en Mississippi, que ha estado controlado principalmente por conservadores blancos durante generaciones.

El resultado se suma a una contundente derrota del partido del presidente Donald Trump en las midterms, reforzando las mayorías demócratas en el Senado.

Associated Press declaró el miércoles la victoria de Colom después de que los funcionarios electorales locales pasaran varios días procesando las boletas de voto en ausencia y provisionales, llamadas boletas de declaración jurada en Mississippi.

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Un portavoz de Hyde-Smith confirmó que ella ha llamado a Colom aceptando la derrota.

Un cambio de paradigma para el sur de Estados Unidos

La última vez que Mississippi eligió a un nuevo senador demócrata fue en 1947 y el ganador en aquel entonces era un firme segregacionista.

Ahora, Colom, un fiscal local de 43 años, movilizó a la población negra del estado, descontenta con la economía y los errores de Hyde-Smith, que buscaba un segundo periodo en Washington.

"En realidad, merecen un senador que los escuche, que realmente le importe lo que piensan, que realmente le importe por lo que están pasando", dijo Colom en la recta final de la campaña.





El líder demócrata dijo durante la campaña que podía representar a todo Mississippi, un estado donde las divisiones raciales han definido durante mucho tiempo su política y sociedad.

"Se trata de tener un partido que represente nuevamente a Estados Unidos rural, a Estados Unidos suburbano, a Estados Unidos urbano; un partido que se asegure que realmente cumplamos con los votantes de maneras que mejoren sus vidas, y que no pongamos excusas sobre por qué no podemos hacerlo," afirmó.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, celebró la victoria en las redes sociales.

"Scott Colom es la única persona que podría haber logrado esto", escribió el líder de los demócratas en el Senado. "Junto con su equipo y voluntarios, Scott llevó a cabo la campaña de su vida y reimaginó lo que es posible para los demócratas en el Sur", añadió.





Los demócratas inyectaron dinero en la candidatura de Colom después de que senadores afroamericanos, incluidos Raphael Warnock de Georgia y Angela Alsobrooks de Maryland, instaran a los donantes y líderes del partido a ver la contienda como ganable.

Una campaña contra el status quo

Hijo de un antiguo republicano que trabajó para el presidente Ronald Reagan, Colom atrajo la atención por su campaña agresiva contra las vulnerabilidades de Hyde-Smith.

El demócrata atrajo la atención por algunos de los anuncios más difundidos del año.

Después de que Hyde-Smith, de 67 años, pareciera restar importancia a los altos precios de la carne de res diciendo que los consumidores podían elegir otras proteínas, Colom lanzó un anuncio de 30 segundos que mostraba a votantes incrédulos diciendo que "elegirían a otro senador en su lugar".

Cuando Trump estuvo en Corinth, Mississippi, a finales de octubre para un mitin con Hyde-Smith, Colom caminó por la fila de los partidarios de Trump mientras esperaban fuera de las puertas. Se presentó, preguntó sobre sus preocupaciones y explicó sus prioridades.

Más tarde esa noche, cuando Trump llamó a Hyde-Smith al escenario, ella dijo nueve palabras en seis segundos: "¿No es este el mejor presidente de nuestra vida?". Y luego se alejó.

"Me encanta eso", respondió Trump para proseguir 80 minutos más en el micrófono.

El ganador de la elección focalizó su fuerzas en atacar a Hyde-Smith, catalogándola como una ‘no entidad’ en Washington, una crítica que resonó en un estado que ha estado acostumbrado a senadores de larga duración como Thad Cochran, Trent Lott y John Stennis.

Colom da un golpe sobre la mesa frente a sus rivales

La rivalidad entre Colom y Hyde-Smith es de vieja data.

En 2022, el entonces presidente Joe Biden nominó a Colom para ser juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito Norte de Mississippi.

El senador republicano de Mississippi, Roger Wicker, y el exgobernador Haley Barbour, quien también es un expresidente nacional republicano, apoyaron la nominación.

La senadora Cindy Hyde-Smith por Mississippi camina en el Capitolio de Washington, el martes 10 de noviembre de 2026.

Sin embargo, Hyde-Smith bloqueó la confirmación de Colom, con la tradición del Senado que permite a los miembros rechazar las elecciones del presidente para los puestos judiciales federales en su estado natal.

A pesar de esto, Colom dijo que su candidatura al Senado nunca fue para vengarse de Hyde-Smith.

Una candidatura impulsada por las figuras demócratas

Los demócratas afroamericanos, incluyendo a la senadora de Maryland Angela Alsobrooks y al senador de Georgia Raphael Warnock, destacaron la candidatura de Colom desde el principio.

Mientras que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, ayudó a Colom a recaudar fondos, y recibió apoyo financiero de otros actores externos, incluido el gobernador de Illinois, JB Pritzker, multimillonario y posible candidato presidencial.

El ex presidente Bill Clinton y la exvicepresidenta Kamala Harris hicieron campaña en nombre de Colom en las últimas semanas de la campaña.

Con la mayor proporción de votantes negros de cualquier estado, las elecciones generales de Mississippi han sido más reñidas durante años que las de sus vecinos del sur inmediatos.

El candidato demócrata al Senado de Misisipi, Scott Colom, habla por teléfono en su oficina de campaña en Jackson, Mississippi, el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Trump ganó por márgenes de dos dígitos en cada una de sus tres contiendas presidenciales, pero en 2023, el gobernador republicano Tate Reeves logró ganar la reelección por un margen de solo 3 puntos porcentuales.

Colom y otros líderes y estrategas afroamericanos del partido insistieron a lo largo de 2026 en que podría reducir la brecha con una fuerte participación de su comunidad, sumado al descontento de los votantes republicanos y un aumento de votos blancos para los demócratas en Mississippi.

Los resultados mostraron una fuerte participación en el Delta del Mississippi y su concentración de condados de mayoría afro.

"Mi trabajo es desempeñarme lo suficientemente bien como el próximo senador de los Estados Unidos para que la próxima vez que algún joven negro o joven negra tenga la ética de trabajo, la visión y los valores y quiera ser senador de los Estados Unidos, que nadie diga por nada de lo que he hecho que no deberían tener una oportunidad," afirmó el nuevo senador del estado.

Este artículo fue traducido de su versión original en inglés.

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