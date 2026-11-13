El 12 de octubre, cientos de empleados de supermercados franceses se llevaron una sorpresa al comenzar su jornada: en lugar de recibir una ráfaga de aire frío al intentar reponer los productos en las neveras y congeladores, se encontraron con que estos estaban tan calientes como hornos.

Un ataque informático que afectó a 700 establecimientos en toda Francia vulneró el software de control de temperatura, elevando el termostato hasta los 80 °C (176 °F) durante la noche y llegando, en algunos casos, a cocinar los alimentos que se encontraban en su interior.

Los trabajadores de cadenas como Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc y Monoprix no tuvieron más remedio que desechar toneladas de alimentos en mal estado.

Archivo: cajas de alimentos en mal estado esperan a ser desechadas fuera de un supermercado Intermarché en París, el 13 de octubre de 2026.

El incidente fue singular: según el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, se trató del “primer ciberataque a gran escala con fines de sabotaje” en territorio francés, calificándolo de ataque de una magnitud "sin precedentes".

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No obstante, este suceso se suma a una serie de ciberataques a gran escala que han afectado a empresas, proveedores de servicios públicos y organismos gubernamentales franceses.

En los últimos cinco años, diversos ataques han permitido el robo de datos de la agencia de empleo, la oficina de inmigración, el Ministerio de Educación, la agencia nacional de documentos de identidad y varios hospitales públicos.

En el ataque más reciente contra el Gobierno, el Ministerio de Finanzas informó en agosto a cerca de 680 000 contribuyentes franceses de que su información personal y fiscal había sido sustraída y puesta a la venta en internet.

Asimismo, empresas francesas —incluidas importantes aseguradoras de salud, bancos, cadenas comerciales, la mayoría de los operadores de telefonía móvil y la aerolínea nacional Air France-KLM— han sido víctimas de robos de datos a gran escala.

La frecuencia y la magnitud de estos ataques han convertido a Francia en “la gran jurisdicción europea que ha sufrido más brechas de seguridad”, según la empresa de ciberseguridad UpGuard.

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"Un objetivo de gran valor"

Francia resulta “inusualmente atractiva” para los piratas informáticos por diversos motivos, señala Dennis-Kenji Kipker, director de investigación y fundador del cyberintelligence.institute en Fráncfort.

“Francia no sufre ciberataques por ser el eslabón más débil, sino porque es un objetivo de gran valor que cuenta con demasiadas puertas traseras sin protección”, afirma.

El país no solo es una potencia nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, sino también la segunda economía de Europa y uno de los principales valedores de Ucrania; todo ello lo convierte en blanco de una gran variedad de ataques por motivos políticos, económicos o de mera oportunidad.

La agitación social en Francia —como las continuas protestas por el coste de la vida— puede llevar a los ciberdelincuentes a pensar que los ataques destinados a inquietar a la opinión pública y desestabilizar al gobierno serán eficaces.

Personas participan en una manifestación —como parte de una nueva jornada de protestas contra el costo de vida y el aumento de los precios del combustible, organizada por el movimiento de los «chalecos amarillos» y sindicatos, a la que se sumaron estudiantes de secundaria y universitarios— en París, Francia, el 7 de noviembre de 2026.

Francia atribuyó el ciberataque sufrido por una cadena de supermercados en octubre a una unidad cibernética iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria; no obstante, un ataque tan evidente y relacionado con un Estado es un fenómeno relativamente poco frecuente.

“Se trata de algo distinto al *ransomware*, el robo de datos y el fraude que afectan habitualmente a organizaciones en toda Europa”, explica Rafe Pilling, director sénior de investigación de amenazas en la empresa de ciberseguridad Sophos.

Aun así, Francia sigue siendo objeto de ataques de *ransomware*, robo de datos y fraude; un ejemplo de ello es el incidente ocurrido en noviembre, en el que ciberdelincuentes sustrajeron más de 100 millones de euros al grupo bancario francés Crédit Mutuel Arkéa.

El atractivo de Francia como objetivo, que responde a múltiples factores, podría además llevar a distintos piratas informáticos a colaborar entre sí para perpetrar ataques, aumentando así sus probabilidades de éxito.

“La mayoría de las veces, los ciberdelincuentes tienen sus propias especialidades”, comenta Sadiq Sani, profesor asociado de Ciberseguridad en la Universidad de Greenwich, en Londres. “Pero forman parte de una comunidad en la que comparten conocimientos con sus pares y, en ocasiones, necesitan el apoyo de otros atacantes para llevar a cabo una incursión sofisticada”.

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“Francia fue el punto de partida, pero no el final”

Las posibles ganancias derivadas de los ataques en Francia son elevadas, dado que se trata de “un Estado altamente centralizado; por tanto, una intrusión en un proveedor de *software* sanitario o en la agencia nacional de empleo permite acceder a millones de registros de una sola vez”, explica Kipker. Sin embargo, Francia no es, ni mucho menos, el único objetivo de los piratas informáticos en Europa; de hecho, según ciertos indicadores, ni siquiera es el principal.

“Durante el último año, por ejemplo, hemos observado que los grupos de *ransomware* (que emplean programas maliciosos para bloquear sistemas hasta que los usuarios pagan una suma de dinero) han registrado un mayor número de víctimas en Alemania e Italia que en Francia”, señaló Pilling.

Asimismo, Ucrania es el país europeo donde los usuarios se ven afectados con mayor frecuencia por ciberamenazas, según el Informe de Defensa Digital 2026 de Microsoft.

También se han producido intentos evidentes de desestabilización dirigidos contra otros países. En diciembre de 2025, la red energética polaca fue objeto de un ataque a gran escala —aunque fallido— atribuido a Rusia, lo que llevó a la Unión Europea y al Reino Unido a imponer sus primeras sanciones conjuntas en el ámbito cibernético.

Archivo: un aviso que informa a los clientes de que los refrigeradores están temporalmente fuera de servicio en una tienda cerca de Bruselas, Bélgica, el 2 de noviembre de 2026.

Incluso el ataque a través de refrigeradores, ocurrido en Francia, se replicó en noviembre en Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Estonia y Suecia.

"Francia fue donde empezó, no donde termina (…)Las técnicas se propagan, y con ellas, la magnitud del problema. Existen miles de sistemas de control industrial vulnerables en toda la Unión Europea", concluyó Kipker.

Esto ocurre a pesar de que la UE destina miles de millones a medidas de ciberseguridad para sus Estados miembros (siendo Francia el segundo mayor beneficiario, después de Polonia), lo que significa que, "por defecto, Francia cuenta con un muy buen nivel de seguridad en lo que respecta a su infraestructura", señaló Sani.

"Sin embargo, aunque se disponga de la infraestructura más segura, siguen existiendo diversas vulnerabilidades que los atacantes podrían aprovechar para atacar al país en su conjunto".

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"Medidas básicas de ciberseguridad"

Entre estas brechas se encuentran servicios obsoletos, vulnerabilidades de "día cero" (fallos técnicos ocultos desconocidos para los proveedores) y riesgos relacionados con terceros, como Danfoss, la firma de ingeniería danesa que suministró sistemas de gestión de refrigeración a los supermercados franceses que sufrieron el ciberataque.

Danfoss señaló que la mayoría de los ataques —que vulneraron el software utilizado por los minoristas para gestionar sus unidades de refrigeración de forma remota— tuvieron como objetivo productos obsoletos que ya no reciben actualizaciones de software ni de seguridad. La empresa recomendó a sus clientes mantener sus sistemas y productos actualizados.

Este tipo de descuidos son relativamente frecuentes. "Muchas empresas y organismos públicos son víctimas de ataques exitosos, no porque hayan sido objeto de un espionaje específico durante meses, sino porque resulta relativamente sencillo atacarlos debido a la ausencia de medidas básicas de ciberseguridad", afirmó Kipker.

En 2022, la UE presentó su normativa principal en materia de ciberseguridad, la Directiva NIS2, que exige a las organizaciones públicas y privadas de sectores clave demostrar que sus controles de ciberseguridad funcionan en la práctica; sin embargo, Francia aún no ha implementado este plan.

"Francia debe ponerse al día urgentemente en la carrera entre quienes defienden los sistemas y los ciberdelincuentes, además de exigir una mayor responsabilidad tanto a los operadores como a los fabricantes que forman parte de la cadena de suministro digital", añadió Kipker.

Dado que los ciberataques van en aumento a nivel mundial —a medida que los atacantes emplean la inteligencia artificial para ampliar sus operaciones—, los desafíos en materia de seguridad se vuelven «más urgentes», señaló Pilling, y parece probable que los ciberataques sigan siendo una realidad constante.

Tras los ataques a los sistemas de refrigeración, el responsable de ciberseguridad de la UE advirtió el martes que los electrodomésticos podrían ser los siguientes objetivos.

Aun así, "los fundamentos de una buena ciberhigiene siguen siendo eficaces para prevenir gran parte de la ciberdelincuencia oportunista", afirmó Pilling.

"Aceptar que pueda producirse una brecha de seguridad ocasional no equivale a aceptar los daños que esta conlleva», añadió Kipker. "El objetivo realista es lograr que una intrusión en los sistemas de un proveedor se limite a un incidente aislado y no derive en un apagón, en el deterioro de productos en un supermercado o en la filtración de expedientes médicos".

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Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

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