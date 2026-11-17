Cinco personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, reportaron lesiones o necesitaron evaluación médica luego de que un avión de JetBlue atravesara fuertes turbulencias mientras se dirigía a Florida la mañana de este martes.

El vuelo 1717, procedente de Ponce, Puerto Rico, tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, donde aterrizó alrededor de las 6:58 de la mañana, según informaciones de los servicios de emergencia del condado de Broward citadas por CNN.

Los equipos de Broward Sheriff Fire Rescue recibieron el reporte de personas lesionadas poco antes de las 6:30 de la mañana y esperaron la llegada de la aeronave para evaluar a los afectados.

De acuerdo con las autoridades, cinco personas reportaron lesiones o requirieron atención médica. Sin embargo, ninguna aceptó ser trasladada a un hospital de la zona.

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El avión llegó a la Terminal 3 sin que se reportaran daños estructurales en la aeronave.

JetBlue confirma las turbulencias

La aerolínea confirmó que el vuelo experimentó turbulencias durante el trayecto y que personal médico evaluó a pasajeros y miembros de la tripulación después del aterrizaje.

En una declaración citada por CNN, JetBlue señaló que la seguridad de sus clientes y empleados constituye su prioridad.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la naturaleza ni la gravedad de las lesiones reportadas.

Actividad de tormentas en la región

El meteorólogo de CNN Brandon Miller explicó que durante la mañana del martes se registraban tormentas eléctricas en las islas Turcas y Caicos y el sur de las Bahamas, una zona por la que probablemente habría transitado el avión.

Miller indicó que otras aeronaves que operaban en el área habían reportado turbulencias de intensidad leve a moderada y que algunas tormentas alcanzaban alturas de hasta 46,000 pies.

No obstante, la información disponible no establece que esas condiciones meteorológicas fueran la causa directa del episodio experimentado por el vuelo de JetBlue.

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