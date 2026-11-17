El Gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, protagonizó en las últimas horas dos nuevos desencuentros diplomáticos, esta vez con Irán y Uruguay, después de rechazar declaraciones de representantes de ambos países que considera ofensivas o contrarias a sus asuntos internos.

Las controversias se producen en un momento particularmente delicado para la política exterior venezolana, marcada por la permanencia de Rodríguez al frente del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro y las demandas nacionales e internacionales de una nueva convocatoria electoral.

Irán: Caracas protesta por comparación que considera despectiva

El Gobierno de Rodríguez acusó este lunes a Irán de menospreciar a Venezuela, después de que el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, afirmara que Estados Unidos no podrá doblegar a su país como, según sus palabras, habría ocurrido con Cuba y Venezuela.

«Irán no es Cuba, a la que se puede someter a un bloqueo, ni Venezuela, a la que se puede obligar a rendirse», expresó Garibabadi durante una entrevista con la televisión estatal iraní.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las declaraciones provocaron la reacción del viceministro venezolano para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Eduardo Ramírez Castro, quien manifestó su rechazo a las palabras del funcionario iraní.

«Venezuela es un país pacífico y solidario, que aboga por las salidas a las diferencias mediante el diálogo y la diplomacia», señaló Ramírez Castro y reclamó respeto a las instituciones nacionales y el cese de cualquier comparación o alusión que afecte al pueblo venezolano.

El funcionario consideró que las expresiones iraníes atentan contra la dignidad de Venezuela.

El incidente resulta significativo por los estrechos vínculos políticos y económicos que Caracas y Teherán han mantenido durante los gobiernos chavistas. Sin embargo, no constituye el primer desencuentro entre ambos países.

En julio pasado, el Gobierno venezolano convocó al embajador iraní en Caracas, Ali Chegini, para entregarle una nota de protesta por unas declaraciones que calificó de «expresiones despectivas e impropias» sobre las instituciones y autoridades venezolanas.

En aquella oportunidad, la Cancillería tampoco precisó públicamente cuáles habían sido las expresiones que motivaron la protesta.

Orsi reclama elecciones libres y es acusado de injerencia

El segundo enfrentamiento diplomático se produjo con Uruguay, después de que su presidente, el izquierdista Yamandú Orsi, reiterara que la normalización política de Venezuela debe incluir una hoja de ruta que culmine con elecciones libres y transparentes.

Durante su participación en un encuentro en Madrid organizado por Nueva Economía Fórum, el mandatario uruguayo sostuvo que no puede reconocer como democrático al Gobierno venezolano mientras no existan garantías electorales.

Orsi, sin embargo, aclaró que esa posición no impide necesariamente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El presidente uruguayo reconoció que Delcy Rodríguez ejerce la autoridad efectiva en Venezuela y señaló que corresponde a la actual administración establecer una hoja de ruta para avanzar hacia una nueva etapa política.

También mencionó a la dirigente opositora María Corina Machado entre las figuras centrales que deberían participar en ese proceso, junto con otros representantes de la oposición.

Maria Corina Machado en Madrid en abril 18, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

La respuesta de Caracas llegó a través del canciller venezolano, Oliver Blanco, quien calificó de «injerencistas» las declaraciones del presidente uruguayo.

«Venezuela desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay»,remarcó Blanco, al tiempo que defendió que el futuro político e institucional del país corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos.

El canciller insistió en que las relaciones internacionales deben sustentarse en el respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación entre los Estados.

Una ruptura diplomática que viene desde 2024

Las diferencias entre Caracas y Montevideo tampoco son nuevas. Uruguay cuestionó los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro, sin publicar los resultados desglosados que permitieran verificar independientemente el escrutinio.

La proclamación desató una crisis política, protestas y una fuerte controversia internacional. La oposición venezolana denunció fraude y reivindicó la victoria de Edmundo González Urrutia, quien había sido su candidato.

En ese contexto se deterioraron las relaciones diplomáticas entre ambos países, que quedaron rotas en 2024.

Pepe Mujica también había cuestionado a Maduro

Las diferencias entre Uruguay y el chavismo venezolano tienen antecedentes que trascienden al actual presidente Orsi. El fallecido expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica, histórico referente de la izquierda latinoamericana, también expresó fuertes críticas al Gobierno de Nicolás Maduro.

En febrero de 2024, Mujica afirmó que en Venezuela existía un Gobierno autoritario y sostuvo que a Maduro se le podía llamar dictador. Dos meses después calificó de lamentable la situación venezolana y dijo que en el país «parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia».

Sus críticas se intensificaron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Mujica cuestionó la falta de información creíble sobre los resultados anunciados y, posteriormente, calificó de indefendible la situación política de Venezuela.

El exmandatario también estableció diferencias entre Nicolás Maduro y Hugo Chávez, con quien había mantenido una relación política más cercana. No obstante, Mujica defendió que la solución a la crisis venezolana debía surgir de los propios venezolanos y rechazó la intervención extranjera.

Estos antecedentes muestran que los cuestionamientos al chavismo no proceden exclusivamente de sectores conservadores o de gobiernos enfrentados ideológicamente con Caracas. También han surgido desde figuras históricas de la izquierda uruguaya y latinoamericana.

Brasil ofrece una señal diferente en el escenario regional

Mientras se producen estos desencuentros, Venezuela también desarrolla gestiones para recuperar relaciones con otros gobiernos.

Un ejemplo es Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Delcy Rodríguez se reunieron el pasado 11 de noviembre en Antalya, Turquía, durante la COP31, y manifestaron su disposición a retomar las relaciones bilaterales al más alto nivel.

Según informó el Gobierno brasileño, ambos mandatarios conversaron sobre cooperación económica, revisión de acuerdos comerciales e inversiones en el sector petrolero venezolano.

El acercamiento demuestra que el escenario diplomático regional no está definido únicamente por confrontaciones. Algunos gobiernos mantienen reservas sobre la situación política venezolana, pero al mismo tiempo buscan recuperar canales de comunicación y cooperación.

La legitimidad política, en el centro de las tensiones internacionales

Los episodios con Irán y Uruguay reflejan dos problemas distintos para la diplomacia del Gobierno de Delcy Rodríguez.

Con Uruguay, la diferencia es esencialmente política: Montevideo reclama garantías democráticas y elecciones libres, mientras Caracas considera que esas exigencias constituyen una intromisión en sus asuntos internos.

En ambos casos, el Gobierno venezolano ha respondido invocando la soberanía nacional y el principio de no intervención.

Sin embargo, la situación política surgida tras la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Rodríguez mantiene abierto el debate internacional sobre la legitimidad institucional, la representación política y las condiciones necesarias para una nueva convocatoria electoral.

La evolución de estas diferencias será determinante para conocer hasta dónde podrá avanzar el Ejecutivo venezolano en su intento de reconstruir las relaciones internacionales, sin que las controversias sobre la transición política sigan condicionando sus vínculos con otros países.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más