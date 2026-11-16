El Salvador aseguró este lunes que retirará sus tropas de Haití una vez cumplan la misión de rescatar a cuatro militares desaparecidos, aunque el gobierno haitiano dejó entrever su interés en que el despliegue se mantenga para reforzar la lucha contra las pandillas.

El presidente Nayib Bukele envió a finales de octubre más de 2.000 militares a Haití para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

Los cuatro soldados integran una fuerza internacional antipandillas respaldada por la ONU.

"Si el día de mañana aparecen (los aerotécnicos), como lo decía el presidente Bukele, nosotros nos venimos", dijo a periodistas el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, durante un acto en San Salvador en el que participó su homólogo haitiano, Patrick Pélissier.

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Su declaración se produce en medio de dudas sobre los objetivos y el alcance del despliegue salvadoreño, que incluyó un ataque contra el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y la instalación de una base en un estadio de fútbol recuperado junto con la policía haitiana, tras dos años bajo control de criminales.

Posibilidad de extender la operación

En el mismo evento, Pélissier señaló que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, prepara reuniones con las autoridades salvadoreñas para dialogar sobre la posibilidad de extender la operación.

Según Pélissier, este fue uno de los motivos por los que Fils-Aimé no asistió a una conferencia sobre democracia organizada por El Salvador.

En medio del despliegue militar, Bukele anunció un acuerdo en seguridad con Haití. El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró este lunes que su contenido solo será revelado "hasta que las condiciones diplomáticas lo permitan", por razones de seguridad.

La semana pasada, Amnistía Internacional pidió que haga público el acuerdo y que las operaciones garanticen el respeto de los derechos humanos.

En Haití operan actualmente la policía y el ejército, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), las tropas salvadoreñas y la Task Force, liderada por el empresario estadounidense Erik Prince y su empresa militar Vectus Global, que tienen un contrato con el gobierno haitiano para combatir a las bandas armadas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha insistido en la necesidad de coordinar las operaciones entre las fuerzas para evitar enfrentamientos.

Pélissier dijo que el primer ministro ha mantenido reuniones con las distintas fuerzas presentes en el territorio para coordinar las operaciones y que todas trabajan "en la misma página" para restablecer la seguridad.

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