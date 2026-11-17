La compañía tecnológica Apple registró este martes 17 de noviembre una serie de interrupciones en sus servicios digitales, que afectaron a usuarios de iCloud, App Store, Apple Music y otras plataformas, en medio de una sucesión de fallas tecnológicas reportadas durante los últimos días en Estados Unidos.

Los inconvenientes comenzaron a generar numerosas quejas durante la mañana, cuando usuarios de dispositivos iPhone, iPad y Mac denunciaron dificultades para iniciar sesión en sus cuentas, descargar aplicaciones, realizar pagos y acceder a determinadas funciones de sus equipos.

Según los reportes recopilados por Downdetector, plataforma especializada en monitorear interrupciones de servicios digitales, las incidencias aumentaron considerablemente en distintos servicios de Apple, incluidos Apple Pay, iCloud, App Store y Apple Support.

Las dificultades también fueron reportadas por usuarios de otros países, aunque el alcance geográfico y la cantidad total de personas afectadas todavía no se han determinado.

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La empresa reconoció problemas en su página oficial de estado de sistemas, donde identificó interrupciones relacionadas con el acceso a cuentas de iCloud, App Store, Apple Music y servicios de asistencia.

¿Cuáles servicios de Apple presentan fallas?

Entre los problemas más frecuentes se encuentran los relacionados con iCloud, plataforma utilizada para almacenar y sincronizar fotografías, documentos, contactos y otros archivos entre dispositivos.

Algunos usuarios denunciaron que sus sesiones se cerraron inesperadamente y que, al intentar ingresar nuevamente, recibían mensajes de error o avisos de que no era posible verificar su identidad.

En el caso de App Store, se reportaron dificultades para acceder a la tienda, descargar aplicaciones y completar determinadas compras.

También se registraron problemas con Apple Music, donde algunos clientes experimentaron interrupciones al intentar acceder al servicio o reproducir contenido.

Las quejas alcanzaron además a Apple Pay, el sistema de pagos digitales de la compañía, aunque los reportes de usuarios no permiten establecer que todas las transacciones hayan resultado afectadas.

Otros inconvenientes estuvieron relacionados con la activación de dispositivos iPhone y iPad, así como con herramientas utilizadas por desarrolladores, entre ellas App Store Connect.

Apple también identificó incidencias en servicios como AppleCare en dispositivos y determinadas plataformas para desarrolladores.

No obstante, las afectaciones no significan que todos los servicios hayan dejado de funcionar simultáneamente ni que todos los usuarios experimentaran los mismos problemas.

Apple reconoce interrupciones, pero no precisa las causas

Durante las primeras horas de las fallas, la página oficial de Apple mostraba varios servicios como disponibles, pese al aumento de reportes de usuarios.

Posteriormente, la compañía actualizó su sistema de seguimiento para reconocer interrupciones en distintas plataformas.

Entre los servicios identificados estuvieron iCloud Account & Sign In, App Store, Apple Music y AppleCare, además de herramientas de gestión y distribución de aplicaciones.

Hasta el momento, Apple no ha comunicado una causa general confirmada que explique los inconvenientes registrados durante la jornada.

Otra falla tecnológica en medio de incidentes recientes en Estados Unidos

Los problemas de Apple se suman a una serie de interrupciones que han afectado importantes sistemas tecnológicos y de comunicaciones en Estados Unidos durante los últimos días.

El pasado 12 de noviembre, Microsoft 365 experimentó una falla que provocó dificultades para acceder a servicios como Outlook, Teams y otras herramientas digitales utilizadas por empresas e instituciones.

Un día después, el viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender temporalmente los despegues en todo Estados Unidos debido a problemas en sus sistemas de telecomunicaciones.

La medida se prolongó durante varias horas y provocó retrasos y cancelaciones que afectaron a miles de pasajeros.

Posteriormente, el lunes 16 de noviembre, una falla de software en JPMorgan Chase generó retrasos en el procesamiento de transacciones bancarias y dificultades reportadas por clientes de distintas instituciones financieras.

Ese mismo día, United Airlines experimentó una interrupción tecnológica que afectó las salidas de determinados vuelos durante aproximadamente una hora y 40 minutos.

La NSA también enfrenta una interrupción en su red de comunicaciones

La jornada de este martes también estuvo marcada por el reporte de una falla en NSA Net, la red interna utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) para intercambiar información clasificada.

Según una investigación publicada por CNN, que citó a seis fuentes familiarizadas con la situación, la red se encontraba fuera de servicio mientras la agencia evaluaba el alcance del problema.

La institución estableció un sistema de llegadas escalonadas para sus empleados mientras trabajaba para determinar las causas de la interrupción. Los reportes tampoco identificaron indicios de un ataque informático contra la red de la NSA.

Pese a la cercanía entre estos incidentes, no existe evidencia que permita afirmar que las fallas de Apple, Microsoft, los bancos, las aerolíneas y la NSA tengan un origen común.

La interrupción de los servicios de Apple representa así un nuevo episodio dentro de los problemas tecnológicos registrados en Estados Unidos durante los últimos días, esta vez con afectaciones en herramientas utilizadas cotidianamente para comunicaciones, almacenamiento de información, entretenimiento y pagos digitales.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más