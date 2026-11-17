"Las billeteras (cripto) del atacante habían recibido alrededor de 7.040 dólares, todo ello en un período de aproximadamente nueve horas el día 16 de noviembre", señaló.

La mayoría del código malicioso ha sido retirado de los sitios afectados, dijo Helme.

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Optimizely dijo en un comunicado que "identificó y contuvo un incidente de seguridad que afectó a algunos clientes de Optimizely Web Experimentation".

"La ruta vulnerable está bloqueada, el código inyectado se ha eliminado y se ha contactado directamente a los clientes", agregó en X.