La provincia de Montecristi todavía tiene comunidades pendientes de recibir soluciones de saneamiento, por lo que las autoridades evalúan extender las intervenciones a localidades costeras, zonas remotas y territorios montañosos que enfrentan dificultades de acceso al agua y limitaciones de infraestructura.

Así lo informó la gobernadora provincial, Leissa Virginia Cruz Polanco, durante la presentación de los resultados del proyecto Una solución limpia para un problema sucio, desarrollado por BID Lab y Hábitat para la Humanidad República Dominicana.

Cruz Polanco explicó que actualmente se analizan las condiciones de distintas comunidades para determinar cuáles podrían ser incluidas en futuras etapas de intervención, debido a que algunas requieren inversiones de mayor magnitud por sus características geográficas y las dificultades para llevarles servicios básicos.

"Estamos tratando de ver si nos vamos para la zona costera, zonas también remotas de Montecristi, zonas que no les llega muy bien el agua porque tienen problemas de infraestructura para que llegue, zonas montañosas que son difíciles o que necesitan una inversión mucho mayor", expresó.

La gobernadora manifestó que espera que la experiencia desarrollada en la provincia constituya la primera de varias intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de otras comunidades.

La desconfianza entre los principales desafíos

Al referirse a los obstáculos para ampliar este tipo de iniciativas, Cruz Polanco identificó la desconfianza de los habitantes como uno de los principales retos, debido a que, según explicó, durante años muchas comunidades fueron olvidadas y sus residentes recibieron promesas que no llegaron a concretarse.

"El mayor reto es que las personas abran las puertas de sus hogares, que piensen que sí es real, porque muchas veces fueron engañados. Esta vez no", manifestó.

La funcionaria indicó que se ha trabajado para generar confianza entre los habitantes y demostrar que las ayudas están llegando a las comunidades con el propósito de atender sus necesidades.

Asimismo, llamó a las familias que han recibido beneficios a motivar a otros residentes para que se acerquen a las iniciativas y puedan acceder a las soluciones disponibles.

Cruz Polanco valoró el alcance del proyecto y afirmó que representa un avance para Montecristi, provincia que, según sus palabras, permaneció olvidada durante muchos años. La iniciativa fue desarrollada en San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más