A dos años de que el presidente Luis Abinader presentara la industria de los semiconductores como un sector prioritario para desarrollar en el país y a unos meses de cumplirse también dos años de la presentación de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores, surge la pregunta: ¿qué ha avanzado República Dominicana en este objetivo?

Para Alejandro Peña Prieto, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex), el país se encuentra en una posición favorable para atraer inversiones de mayor valor agregado y en áreas más sofisticadas.

“Esa fue una estrategia que se desarrolló con la ayuda de expertos internacionales y está muy bien conceptualizada, muy bien pensada y estructurada”, afirmó.

No obstante, señaló que el principal reto es su ejecución.

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“El tema ahora es salir a implementarla. El gobierno le está dando mucho apoyo a la iniciativa. De hecho, hemos participado en varias ferias internacionales donde hemos ido a conocer mejor la industria y a tratar de ver cómo posicionamos al país para insertar centro de la cadena de valor de la manufactura de los semiconductores”, indicó.

Peña Prieto destacó que se trata de una industria de gran magnitud y complejidad, que requiere de grandes volúmenes de capital y talento humano capacitado en áreas tecnológicas. Agregó que, debido a la amplitud de la industria, existen diferentes segmentos en los que República Dominicana podría participar.

Sin embargo, reconoció que actualmente no conoce empresas dedicadas a la manufactura de semiconductores en el país, aunque sí existen compañías vinculadas al sector de insumos médicos. Además, destacó la firma de un acuerdo entre el Gobierno y Nvidia, como parte de los esfuerzos para posicionar al país.

Además, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, anunció que viajará a Alemania para reunirse con empresarios, con el objetivo de abastecer desde el país al mercado alemán.

“Nosotros hemos visto la ventana de oportunidades y por eso hemos emitido un decreto y una serie de incentivos”, añadió el funcionario, al destacar que los semiconductores se han producido en Taiwán, Vietnam, China y Singapur, pero que los grandes mercados de consumo como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea ya no desean depender de cadenas de suministro lejanas o de países con ideologías políticas distintas.

¿En qué eslabón de la cadena podría insertarse el país?

Zanony Severino, director de Inversión de ProDominicana, explicó que la cadena de valor de los semiconductores es extensa y que República Dominicana aún no está preparada para participar en todas sus fases.

“La cadena de semiconductores es muy amplia. Tiene una preproducción que es el R&D, el research and development, que requiere todo un ecosistema de patentes, de centros de pensamiento, de universidades. No estamos para insertarnos en esa parte todavía”, sostuvo.

Tampoco considera que el país esté listo para la etapa de producción. “Está la parte de producción que requiere todo un ecosistema eléctrico, un ecosistema de disponibilidad de aguas residuales que no estamos ahí todavía”, indicó.

No obstante, identificó oportunidades en las fases de prueba y empaquetado. “Donde sí nos podemos insertar y eso está claramente identificado y estamos mercadeándonos en ese sentido es en la parte de testing and packaging”, explicó.

Severino afirmó que se están realizando acercamientos con distintas empresas para atraer inversiones e impulsar esquemas de coproducción regional. Según explicó, por primera vez se está impulsando una promoción regional integrada en el Caribe, específicamente junto a Puerto Rico.

“Por primera vez se está haciendo una promoción regional integrada con otro destino. En este momento es Puerto Rico. Tenemos que empezar con baby steps”, señaló, al destacar que existen elementos de la cadena de valor de los semiconductores que pueden empezar en una nación y terminar en otra.

Cronología de la industria de semiconductores en República Dominicana

Las autoridades dominicanas señalaron que el desarrollo de esta industria estará sustentado en políticas públicas orientadas a aumentar la competitividad, un marco de incentivos para las industrias de alta tecnología, la transformación de las zonas francas en parques tecnológicos y la atracción de inversiones en semiconductores.

Indicaron que la meta de República Dominicana es posicionarse como una opción alternativa, cercana y confiable para la realización de estos procesos, considerando que en América Latina existen pocas facilidades de ensamblaje, prueba y empaque (ATP) en el hemisferio, lo que resulta insuficiente para cubrir la creciente demanda y representa una oportunidad para el país.

Junio de 2024: Decreto 324-24 del Poder Ejecutivo.

Decreto 324-24 del Poder Ejecutivo. Agosto de 2024: Presentación de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores.

Presentación de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores. Marzo de 2026: Presentación del informe de la OCDE sobre el entorno habilitador del sector.

Ambos informes destacan las brechas y debilidades que debe tomar en cuenta el país para atraer inversión privado, más allá de estabilidad política, crecimiento económico y seguridad jurídica.

De hecho, el estudio presentado en agosto del 2025 indica que abordar estas brechas será “fundamental” para modernizar el sector manufacturero e “integrar” al país en la cadena global de los semiconductores, sector que moviliza más de US$ 600,000 millones.

“Abordar estas brechas críticas es esencial para mejorar la competitividad del país, fortalecer la integración de la cadena de suministro y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la manufactura avanzada”, indica.

El estudio elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) puntualiza que el país tiene “alta dependencia de la importación y débil base de suplidores nacionales”.

Detalla que la mayoría de los insumos para la manufactura en zonas francas son traídos desde el extranjero, compra que eleva los costos de producción, se enfrenta a las “vulnerabilidades” de la cadena de suministro y “depende” de las divisas. Además, agrega que las importaciones aumentaron un 108 % entre 2018 (US$ 6,200 millones) y 2023 (US$ 12,900 millones), “lo que pone de manifiesto una cadena de suministro local débil y un valor agregado interno limitado en la manufactura”.

El organismo estatal expresa que desarrollar el sector de semiconductores y manufactura avanzada “exigen energía estable, confiable, limpia y asequible”, pero la electricidad en las zonas francas nacionales es más cara que en muchos países, precio que reduce la competitividad.

El sector industrial de República Dominicana también sigue dependiendo en gran medida de la producción intensiva en mano de obra, con bajos niveles de automatización, limitada innovación de procesos y mínima adopción de tecnología. “Muchas empresas de las zonas francas carecen de las capacidades de manufactura avanzada requeridas para las actividades de semiconductores y la producción electrónica de precisión”, señala el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La entidad estatal destaca que la producción intensiva de mano de obra es una ventaja competitiva para Quisqueya en la producción de dispositivos médicos y componentes eléctricos. No obstante, “limita” que el país atraer inversiones extranjeras en manufactura de alta tecnología y supone “el riesgo de mantenerlo en una trampa de bajo valor agregado”.

Industria y Comercio específica que el país debe encaminarse hacia una producción de mayor valor y compleja, al sugerir la creación de programas especializados para desarrollar la fuerza laboral. De hecho, destaca que existe una brecha entre la formación académica y las necesidades y demanda de la industria.

“El desfase de las habilidades conduce al subempleo generalizado de los ingenieros, muchos de los cuales terminan en puestos de nivel técnico a pesar de tener títulos”, agrega en el informe Estrategia Nacional de Fomento a la industria de los semiconductores, sector que se ha declarado prioridad nacional por el presidente, Luis Abinader.

A medida que República Dominicana se prepara para desarrollar esta industria, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) señaló que se debería evaluar la posibilidad de adaptar el régimen de zonas francas para atraer mejor a empresas de manufactura avanzada y maximizar el impacto de las inversiones en semiconductores y microelectrónica en la economía.

El organismo internacional dijo que se debe considerar actualizar los criterios de elegibilidad para las empresas de zonas francas y complementar las exenciones fiscales con incentivos específicos “para ayudar a atraer a las industrias de semiconductores y otras industrias de manufactura avanzada”.

Abordar estas brechas estará alineado con el Decreto 324-24, que el presidente, Luis Abinader, afirmó que el país se puede convertir en un referente confiable, seguro y competitivo para el desarrollo de semiconductores.

El decreto establece que el país puede abordar desde la investigación hasta la logística, acciones avaladas por un clima de inversión favorable, un desempeño exportador sólido y una generación de empleo robusta, de acuerdo con el MICM.

La apuesta por nuevos sectores

Por su parte, Biviana Riveiro, titular del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana), aseguró que el país continuará impulsando los sectores tradicionales que han fortalecido la economía, al tiempo que busca atraer inversiones en nuevas industrias.

Sectores tradicionales que continuarán siendo impulsados:

Agroindustria

Energía renovable

Sector inmobiliario

Turismo

Gestión de residuos sólidos

Industria cinematográfica

Minería

Nuevos sectores hacia los que se busca atraer inversiones:

Industria de semiconductores

Tecnología de inteligencia artificial

Centros logísticos de distribución

Añadió que la visión es consolidar al país como un centro regional de múltiples industrias.

Riveiro indicó que este proceso se ha venido articulando mediante herramientas y estrategias orientadas a fortalecer la competitividad nacional.

La funcionaria también destacó la meta de incrementar la captación de inversión extranjera directa.

“Tenemos una gran tarea. Debemos crecer un promedio anual de un 6 % para lograr duplicar la captación de inversión extranjera directa en el país y para el 2036 logremos más de US$ 9,200 millones”, afirmó.

Para 2026, el país proyecta una captación de US$ 5,200 millones. Sin embargo, Riveiro considera que la cifra podría superar los US$ 5,500 millones.

“Si ya en el primer trimestre logramos US$ 1,500 millones, creo que podemos estimar que superaremos los US$ 5,500 millones, que es la expectativa para 2027. No me atrevería a decir que alcanzaremos los US$ 6,000 millones, pero las proyecciones son muy positivas”, dijo.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más