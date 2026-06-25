El Consejo de Administración de Inversiones Santa Cruz, Puesto de Bolsa, designó a Melissa Pérez Guerrero como su gerente general, en el marco del fortalecimiento de su modelo de gobierno corporativo.

La señora Pérez es administradora de empresas por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Además, cuenta con formación en Finanzas, Mercado de Valores y Capitales, Matemática Cuantitativa y Negociación.

La ejecutiva, quien posee una trayectoria en el mercado de valores y el sector financiero, tendrá la responsabilidad de liderar la gestión ejecutiva y operativa de la organización, impulsando la estrategia, el desarrollo del negocio y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales.

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Asimismo, Lexy Collado continuará ejerciendo como presidenta del Consejo de Administración de Inversiones Santa Cruz, Puesto de Bolsa, desde donde seguirá impulsando la visión de largo plazo, la consolidación institucional y el crecimiento estratégico de la organización.

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Esta evolución fortalece las funciones de dirección estratégica, supervisión y las funciones de gestión y ejecución operativa de la organización, lo cual permitirá seguir consolidado las capacidades de la institución para afrontar los retos y oportunidades del mercado.

Con esta nueva estructura, Inversiones Santa Cruz continúa impulsando su crecimiento, su capacidad de generar valor para sus clientes y accionistas, y seguir contribuyendo al desarrollo del mercado de valores dominicano.