La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y Nueva Vida para los Residuos (NUVI) afirmaron que la transición hacia una economía circular debe comenzar desde el diseño de los productos y no limitarse al reciclaje, al presentar una guía de ecodiseño dirigida a fabricantes y empresas.

Durante la cuarta edición del Foro Circular, titulada "Del diseño al reciclaje", ambas organizaciones sostuvieron que incorporar criterios de reciclabilidad desde la etapa de diseño permitirá aumentar el aprovechamiento de materiales, reducir la generación de residuos y fortalecer la competitividad del sector industrial.

El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, señaló que la economía circular requiere una visión integral que abarque todo el ciclo de vida de los productos, desde su concepción hasta su recuperación como materia prima.

"Si un producto no fue diseñado pensando en su recuperación, reutilización o reciclaje, estaremos limitando significativamente las posibilidades de incorporarlo nuevamente a los ciclos productivos", afirmó.

Brache sostuvo que la circularidad no solo responde a objetivos ambientales, sino que también representa una oportunidad para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

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Julio Virgilio Brache, presidente de AIRD

Guía de ecodiseño busca facilitar la reciclabilidad de los envases

Como parte del foro, la AIRD y NUVI presentaron la Guía de Ecodiseño de Envases Plásticos, desarrollada con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de orientar a las empresas en la incorporación de criterios de circularidad desde la etapa de diseño.

La herramienta está dirigida a diseñadores, fabricantes y empresas interesadas en revisar sus envases, eliminar barreras al reciclaje y facilitar la reincorporación de materiales a los procesos productivos.

Brache destacó además la colaboración que mantiene la AIRD con la organización mexicana ECOCE desde 2018 para conocer buenas prácticas en materia de ecodiseño, recuperación y valorización de residuos de envases.

AIRD llama a ampliar la economía circular más allá del PET

Al cierre del foro, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, afirmó que los avances alcanzados en el reciclaje de envases de PET demuestran que es posible desarrollar modelos más circulares mediante el trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y organizaciones especializadas.

Sin embargo, advirtió que el desafío ahora consiste en extender esos esfuerzos a otros tipos de plásticos utilizados en envases, empaques y productos de consumo.

"Los plásticos no son solamente PET", expresó.

Pujols recordó que la AIRD actúa como Secretaría Técnica de la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos (NPAP-RD), iniciativa que articula a instituciones públicas, empresas, academia y sociedad civil para implementar la Hoja de Ruta de Acción sobre los Plásticos.

Ese plan contempla acciones relacionadas con ecodiseño, recolección diferenciada, fortalecimiento del reciclaje, desarrollo de mercados para materiales reciclados e innovación.

Empresas deberán incorporar la economía circular a sus procesos

Pujols instó a las empresas a utilizar la nueva guía como una herramienta práctica para rediseñar envases, facilitar la recuperación de materiales y adoptar criterios de circularidad en sus procesos productivos.

Afirmó que los cambios necesarios para avanzar hacia una economía circular dependerán de decisiones concretas adoptadas por las empresas y del fortalecimiento de la colaboración entre los sectores público y privado.

Los organizadores anunciaron que continuarán promoviendo espacios de capacitación, mesas de trabajo e intercambio de experiencias para acelerar la adopción de buenas prácticas y evaluar los avances durante la quinta edición del Foro Circular, prevista para 2027.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más