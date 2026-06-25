El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, presentó las condiciones que tiene República Dominicana como socio nearshore confiable y complementario para la industria de tecnológica, ante la Asociación Española de la Industria de Semiconductores (AESEMI).
El funcionario hizo énfasis en que el país puede acoger a empresas extranjeras dedicadas a la elaboración de placas de circuito impreso (PCB), componentes electrónicos, semiconductores discretos y su ensamblaje, de pruebas y empacado (ATP), en el marco de la reconfiguración global de cadenas de suministro y la estrategia de diversificación promovida por Estados Unidos, Europa y sus aliados.
Asimismo, reconoció el rol de España como actor estratégico en el ecosistema europeo de semiconductores y manifestó el interés del gobierno de República Dominicana, en construir una relación industrial de largo plazo con esa nación europea.
Destacó que 25 empresas electrónicas realizan sus operaciones en el país, y generando volúmenes de exportaciones, principalmente al mercado estadounidense. Se cuenta ya con la instalación de empresas como Eaton, Rockwell, Jabil, Vishay y otras.
Citó que se exportan más de US$ 3,000 millones de dispositivos tecnológicos médicos, US$ 1,200 millones en aparatos electrónicos y que se cuenta con más de 40,000 trabajadores cualificados para esta industria.
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