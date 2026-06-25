El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, presentó las condiciones que tiene República Dominicana como socio nearshore confiable y complementario para la industria de tecnológica, ante la Asociación Española de la Industria de Semiconductores (AESEMI).

El funcionario hizo énfasis en que el país puede acoger a empresas extranjeras dedicadas a la elaboración de placas de circuito impreso (PCB), componentes electrónicos, semiconductores discretos y su ensamblaje, de pruebas y empacado (ATP), en el marco de la reconfiguración global de cadenas de suministro y la estrategia de diversificación promovida por Estados Unidos, Europa y sus aliados.

Asimismo, reconoció el rol de España como actor estratégico en el ecosistema europeo de semiconductores y manifestó el interés del gobierno de República Dominicana, en construir una relación industrial de largo plazo con esa nación europea.

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Destacó que 25 empresas electrónicas realizan sus operaciones en el país, y generando volúmenes de exportaciones, principalmente al mercado estadounidense. Se cuenta ya con la instalación de empresas como Eaton, Rockwell, Jabil, Vishay y otras.

Citó que se exportan más de US$ 3,000 millones de dispositivos tecnológicos médicos, US$ 1,200 millones en aparatos electrónicos y que se cuenta con más de 40,000 trabajadores cualificados para esta industria.

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