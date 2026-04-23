El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que mantiene las negociaciones con las autoridades de Estados Unidos en busca de reducir o eliminar el arancel del 10 % impuesto a las exportaciones dominicanas e impedir su escalamiento al 15 %.

Mientras eso sucede, el arancel ha sido sido asumido de forma mixta por las empresas exportadoras, señaló el MICM.

Algunas compañías han absorbido parte del costo reduciendo sus márgenes para mantener competitividad.

Otras lo han trasladado al comprador final, encareciendo los productos.

Datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) indican que en 2025 se pagaron US$ 440.39 millones en impuestos arancelarios, con una tasa del 10 %, impuesta en abril del año pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Pese a este escenario, las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos “han mostrado resiliencia”.

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Durante el año pasado, el país norteamericano se mantuvo como principal destino de exportación, con un crecimiento de 3 % en valor y 7 % en volumen, de acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA), impulsado por bienes diferenciados y productos de zonas francas.

Nuevos mercados

La entidad explicó que, desde el anuncio de los aranceles recíprocos el 2 de abril de 2025, el país ha sostenido 22 reuniones con los estadounidenses, especialmente con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).

“Estas gestiones han incluido análisis técnicos de las órdenes ejecutivas, presentación de propuestas formales e intercambio continuo de información, además de una coordinación estrecha con el sector público y privado local”, explicó Industria y Comercio a ACENTO.

Sin embargo, la Corte Suprema estadounidense determinó que estos gravámenes excedió las competencias de Trump y obliga a devolver los US$ 166,000 millones que los importadores pagaron.

Ante el nuevo contexto internacional, el MICM destacó que ha reforzado su estrategia de diversificación de mercados. Entre los avances de 2025, se registran aumentos en exportaciones hacia destinos no tradicionales como India, Canadá, Colombia y Bélgica.

“Estas acciones incluyen el fortalecimiento de la inteligencia comercial, la diplomacia económica y la identificación de nuevos nichos de mercado en coordinación con el sector privado”, sostuvo Industria y Comercio.

Asimismo, el ministerio subrayó que el país avanza en elevar el valor agregado de su oferta exportable. En 2025, las exportaciones dominicanas superaron los US$ 14,645.2 millones, según el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana).

1 de 1 | Las zonas francas alcanzaron US$ 8,604 millones, informó el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana.

Entre los destinos con mayor dinamismo destacó India, con un incremento de US$ 926.3 millones, lo que representó un crecimiento de 135.2 % respecto a 2024, impulsado por las exportaciones de oro. Le siguieron Canadá (US$ 571.9 millones adicionales), y Haití, con un crecimiento de 33.7 % (US$ 303.4 millones).

En el caso de Estados Unidos, las exportaciones registraron un alza de 3.1 %, mientras que otros mercados como Colombia (110 %), Cuba (47 %) y Brasil (44.9 %) también mostraron un desempeño positivo.

Entre los principales bienes dominicanos exportados:

Los instrumentos y aparatos de medicina, con US$ 1,445.1 millones.

Los cigarros y cigarrillos de tabaco, con US$ 880 millones.

Los aparatos para circuitos eléctricos, con US$ 835.5 millones.

Los artículos de joyería en metal precioso, con US$ 473.7 millones.

Los t-shirts y camisetas, US$ 351.1 millones.

“Nosotros continuaremos impulsando políticas orientadas a fortalecer la competitividad, diversificar la producción y consolidar una oferta exportable más sofisticada, como parte de la estrategia para mitigar los efectos de las medidas arancelarias y sostener el crecimiento económico”, comentó.

Para conocer sobre el impacto de los aranceles a RD

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más