El ministro de Recursos Naturales de Guyana, Vickram Bharrat, informó que República Dominicana tiene un plazo de seis meses para iniciar los trabajos de exploración de petróleo y gas en el bloque on-shore Berbice, ubicado en territorio guyanés.

"Tienen que empezar este año. Les dieron seis meses para comenzar el trabajo real sobre el terreno", declaró Bharrat al referirse al proyecto energético conjunto entre ambos países.

El bloque Berbice, con una extensión de 3,300 kilómetros cuadrados y ubicado principalmente en tierra firme, fue cedido en 2022 por las empresas CGX Energy y ON Energy, y posteriormente asignado a República Dominicana.

El mes pasado, representantes de los gobiernos de Guyana y República Dominicana acordaron que la empresa estatal Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) participe con un 10 % en el bloque Berbice.

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Como parte del acuerdo, el Estado dominicano no tendrá que realizar una inversión inicial de capital.

Además, en caso de que se descubran reservas de petróleo o gas en cantidades comerciales, el país tendrá acceso preferencial a los hidrocarburos, lo que podría traducirse en beneficios estratégicos y económicos.

La participación dominicana en el proyecto se deriva del memorando de entendimiento firmado entre ambos gobiernos el 8 de agosto de 2023, mediante el cual acordaron estudiar la incorporación del país caribeño en proyectos petroleros desarrollados en Guyana.

Posteriormente, ambas naciones suscribieron un contrato para la exploración, desarrollo y eventual producción de petróleo o gas natural en el bloque Berbice.

La licencia de exploración será otorgada por el Gobierno de Guyana y Refidomsa representará al Estado dominicano en la iniciativa.

El acuerdo también contempla la evaluación de nuevos proyectos conjuntos de gran alcance, entre ellos la posible instalación de una refinería de petróleo, el desarrollo de un complejo petroquímico y otras iniciativas orientadas a fortalecer la integración productiva y la seguridad energética regional.

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