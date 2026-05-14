República Dominicana y Guyana firmaron un contrato para la exploración, desarrollo y eventual producción de petróleo o gas natural en el bloque on-shore Berbice.

El proceso se deriva del memorando de entendimiento suscrito el 8 de agosto de 2023 entre ambos Gobiernos para estudiar la participación dominicana en proyectos petroleros en Guyana.

Evaluación de nuevos proyectos conjuntos de gran alcance.

Posible instalación de una refinería de petróleo.

Desarrollo de un complejo petroquímico.

Interés en profundizar la integración productiva regional.

Fortalecimiento de la seguridad energética regional.

La licencia de exploración será otorgada por Guyana.

El acuerdo fue suscrito con la participación de la Refinería Dominicana de Petróleo, entidad que representará al Estado dominicano en el proyecto.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De acuerdo con la documentación del proyecto, el modelo acordado garantiza a República Dominicana una participación accionaria del 10 % en el bloque petrolero sin necesidad de realizar inversión de capital, gracias a las gestiones bilaterales impulsadas por el presidente Luis Abinader junto con el presidente Mohamed Irfaan Ali.

La documentación técnica del proyecto fue entregada al Ministerio de Recursos Naturales de Guyana el 2 de febrero de 2026 por la embajada dominicana en ese país, dando paso al proceso de revisión y negociación del contrato petrolero que será rubricado esta semana.

En caso de resultar exitosa la exploración, el país tendría acceso a petróleo crudo o gas natural en condiciones preferenciales, lo que representaría beneficios estratégicos y económicos para la nación.

A partir de ese acuerdo, se conformó un grupo de trabajo binacional para facilitar la obtención de derechos de exploración y explotación en el bloque Berbice.

El mandatario dominicano designó al ingeniero Tulio Rodríguez como comisionado para asesorar y dar seguimiento a las relaciones entre la República Dominicana y Guyana en materia de seguridad energética y alimentaria.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más