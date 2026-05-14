República Dominicana y Guyana firmaron un contrato para la exploración, desarrollo y eventual producción de petróleo o gas natural en el bloque on-shore Berbice.
El proceso se deriva del memorando de entendimiento suscrito el 8 de agosto de 2023 entre ambos Gobiernos para estudiar la participación dominicana en proyectos petroleros en Guyana.
- Evaluación de nuevos proyectos conjuntos de gran alcance.
- Posible instalación de una refinería de petróleo.
- Desarrollo de un complejo petroquímico.
- Interés en profundizar la integración productiva regional.
- Fortalecimiento de la seguridad energética regional.
La licencia de exploración será otorgada por Guyana.
El acuerdo fue suscrito con la participación de la Refinería Dominicana de Petróleo, entidad que representará al Estado dominicano en el proyecto.
De acuerdo con la documentación del proyecto, el modelo acordado garantiza a República Dominicana una participación accionaria del 10 % en el bloque petrolero sin necesidad de realizar inversión de capital, gracias a las gestiones bilaterales impulsadas por el presidente Luis Abinader junto con el presidente Mohamed Irfaan Ali.
La documentación técnica del proyecto fue entregada al Ministerio de Recursos Naturales de Guyana el 2 de febrero de 2026 por la embajada dominicana en ese país, dando paso al proceso de revisión y negociación del contrato petrolero que será rubricado esta semana.
En caso de resultar exitosa la exploración, el país tendría acceso a petróleo crudo o gas natural en condiciones preferenciales, lo que representaría beneficios estratégicos y económicos para la nación.
A partir de ese acuerdo, se conformó un grupo de trabajo binacional para facilitar la obtención de derechos de exploración y explotación en el bloque Berbice.
El mandatario dominicano designó al ingeniero Tulio Rodríguez como comisionado para asesorar y dar seguimiento a las relaciones entre la República Dominicana y Guyana en materia de seguridad energética y alimentaria.
Noticias relacionadas
Presidente Abinader llega a Guyana en cuarta visita oficial para sostener reunión bilateral con su homólogo Mohamed Irfaan Alí
Luis Abinader viaja a Guyana para reunión bilateral y firma de nuevos acuerdos con Mohamed Irfaan Ali
A dos años del acuerdo, Guyana acelera producción agrícola y RD sigue sin despegar la siembra de maíz
Guyana y Venezuela se disputan la soberanía de Esequibo ante el máximo tribunal de la ONU
Compartir esta nota