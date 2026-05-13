El presidente Luis Abinader viajará hoy miércoles a Guyana, donde sostendrá una reunión bilateral con el mandatario Mohamed Irfaan Ali y encabezará la firma de nuevos acuerdos de cooperación entre ambas naciones.

Durante la visita oficial, ambos gobernantes, junto a funcionarios de Guyana y de República Dominicana, participarán en un encuentro de trabajo orientado a fortalecer la cooperación bilateral y los acuerdos impulsados entre los dos países desde 2023.

Después de su llegada al aeropuerto de Georgetown, se trasladará a la Casa de Gobierno, donde participará junto al mandatario guyanés en una recepción.

Para el jueves, el presidente Irfaan Ali ofrecerá un desayuno a Abinader y a su comitiva en la Casa de Gobierno.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El gobernante dominicano estará acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, y el embajador dominicano en Guyana, Ernesto Torres Pereyra.

El jefe de Estado retornará el jueves 14 a República Dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más