República Dominicana y Guyana firmaron un acuerdo para desarrollar la siembra de maíz en territorio guyanés, con el objetivo de garantizar el suministro de materias primas esenciales para el sector avícola nacional. La iniciativa contempla el uso de tierras en el país sudamericano mediante arrendamiento y alianzas productivas.

Dos años después del anuncio, el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, advirtió que la parte dominicana aún tiene tarea pendiente en el proyecto de siembra de maíz en Guyana, pese a los avances logrados por ese país en la ejecución de la iniciativa.

Explicó que, aunque ambos gobiernos acordaron financiar la participación de sus respectivos sectores, y Guyana ya inició su programa de inversión, la contraparte dominicana no ha completado el proceso de asociatividad con los socios guyaneses, un paso clave para materializar el proyecto.

“El trabajo de los guyaneses está hecho, pero nosotros tenemos pendiente avanzar. Ha habido cierta lentitud y reticencia de parte de los productores dominicanos”, afirmó Benítez.

El dirigente agroempresarial atribuyó este rezago a factores estructurales del mercado local, señalando que la industria avícola dominicana se abastece mayoritariamente de maíz y soya importados bajo condiciones de financiamiento flexibles, especialmente desde Estados Unidos, “lo que ha reducido el incentivo para invertir en la producción en el exterior”.

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El área cosechada del maíz en República Dominicana durante el año pasado se situó en 49,971 hectáreas, el 20.9 % de los cereales (238,505). En ese contexto, insistió en la “necesidad de que el sector productivo nacional avance en la consolidación de alianzas estratégicas con Guyana para aprovechar” las tierras disponibles y garantizar mayor seguridad en el suministro de insumos para la agroindustria.

¿Qué establece el acuerdo de cooperación?

Establecer las bases de cooperación entre ambos países.

Impulsar producciones conjuntas de maíz y soya.

Desarrollar otros productos agrícolas como azúcar, coco y especias.

Extender la cooperación a la industria avícola.

Estimular y complementar la producción avícola y sus cadenas de valor en ambos países.

Promover proyectos agrícolas conjuntos orientados a una producción más eficiente y sostenible.

La producción de maíz mantiene una tendencia de crecimiento en República Dominicana. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, en la última década pasó de 34,056 a 95,981 toneladas métricas, lo que representó 2.8 veces más.

Pese a este desempeño, la producción del año pasado apenas supera el registrado en 1984, cuando se situó en 93,233 toneladas métricas, la cifra más elevada contabilizada desde 1981.

Entre 2024 y 2025, la producción creció 3.8 %, al pasar de 91,449 a 94,981 toneladas métricas, el tercero menor ritmo de crecimiento interanual registrado desde 2015, solo superado por 2017-2018, cuando la producción aumentó apenas 1.5 % y 2019-2020, con 1.6 %.

2016: 22.3 %

2017: 29.2 %

2018: 1.5 %

2019: 11.5 %

2020: 1.6 %

2021: 8 %

2022: 14.8 %

2023: 49.1 %

2024: 12 %

El proyecto cuenta con la participación de productores dominicanos, el respaldo del Gobierno y la asesoría técnica de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). Fue anunciado en agosto de 2023 por el presidente Luis Abinader como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Acento contactó a la Cámara de Comercio de Guyana y su titular Miguel Ángel González para la elaboración de este artículo. Todavía se esperan respuestas.

El precio al productor del maíz en grano se ubicó en RD$ 32,127 por tonelada métrica en 2025, lo que representa un ligero incremento de 0.6 % en comparación con los RD$ 31,934 registrados en 2024. Sin embargo, la cifra se mantiene 3.2 % por debajo de los RD$ 33,192 del 2023.

La evolución de los precios refleja una tendencia de crecimiento en los últimos años. En 2020 alcanzó RD$ 20,611, en 2021 se situó en RD$ 23,115; y en 2022, se ubicó en RD$ 29,156.

En tanto, el precio unitario en finca del maíz en grano se situó en RD$ 1,457.3 por quintal en 2025, lo que representa una variación de 0.6 % en comparación con los RD$ 1,448.5 registrados en 2024.

¿Hubo avances?

Una de las disposiciones establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano y el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio guyanés en el acuerdo fue mantener sesiones permanentes con una periodicidad mínima quincenal.

“Se podrán reunir tantas veces como sea necesario para sentar las bases de un proyecto viable entre los dos Estados y concretar la intención del memorando”, enfocada en el establecimiento de una producción conjunta bajo las modalidades más convenientes para ambos países.

Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, destacó los avances del país en la iniciativa para la siembra de maíz en Guyana. Explicó que el director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, realizó visitas junto a productores dominicanos, quienes identificaron terrenos no solo para el cultivo de maíz, sino también para cacao y otros rubros agrícolas.

El acuerdo también estableció que, en un plazo de 90 días, deberá entregarse un informe “definitivo sobre el proyecto”, incluyendo financiamiento e instrumentos legales.

En el país, Agricultura destacó que el costo de producción de maíz por hectárea fue de RD$ 53,114 en 2019, lo que representó una reducción de 3.4 % en comparación con 2018, con RD$ 55,002.

Sin embargo, al comparar el 2009 y 2019, el costo de producción experimentó un incremento de 51.7 %, de RD$ 35,005 a RD$ 53,114 por hectárea. Esto supone un RD$ 18,109 más en una década.

Aunque el proyecto contempla la siembra del cereal, otros cultivos presentan costos de producción más elevados en República Dominicana. En el caso del sorgo, asciende a RD$ 94,611 por hectárea, equivalente a 1.7 veces el del maíz.

Asimismo, productos tradicionales como el tabaco, con RD$ 184,541; el café, con RD$ 206,549; y el cacao, con RD$ 340,015, más que duplican el costo del cereal.

En cuanto a productos vinculados al consumo de maíz en la cadena alimentaria, el costo del pollo vivo en pie, con un peso promedio de 4.3 libras, se ubicó en RD$ 111.8 en 2019, mientras que el precio unitario del huevo fue de RD$ 3.3.

“ Este tipo de iniciativas implica procesos prolongados, ya que los inversionistas deben concretar acuerdos con el gobierno guyanés, pero es un programa con gran proyección, especialmente por la alta dependencia del país en la importación de maíz ”, explicó.

Asimismo, el país se comprometió a intercambiar experiencias con Guyana sobre el funcionamiento del sector avícola y a promover la inversión y el interés en la producción avícola guyanesa.

De igual forma, el “Gobierno dominicano priorizará el mercado de Guyana en las gestiones orientadas a complementar, eficientizar y fortalecer las condiciones del sector avícola nacional”.

Durán indicó que República Dominicana importa anualmente alrededor de 30 millones de quintales de maíz, lo que evidencia la magnitud de la demanda.

Esta dependencia se ha visto afectada por factores externos, como las heladas en zonas productoras de Estados Unidos y las dificultades en el transporte marítimo, lo que refuerza la necesidad de garantizar el suministro de esta materia prima clave.

En ese contexto, subrayó la importancia de asegurar fuentes estables de abastecimiento para la industria avícola, uno de los pilares del sector agroalimentario nacional.

“Este incremento sostenido en la producción refleja una demanda cada vez mayor de insumos como el maíz, lo que respalda la estrategia del Gobierno de impulsar acuerdos internacionales que garanticen el suministro de materias primas esenciales para el desarrollo del sector”, sostuvo Durán.

¿Cómo está el sector agrícola en el país sudamericano?

El Gobierno de Guyana destinó US$ 104,600 millones a la revitalización del sector agrícola durante el último año.

Inversiones enfocadas en infraestructura.

Tecnología.

Fortalecimiento del capital humano.

El Ministerio de Agricultura de Guyana destacó que el cultivo de maíz y soya “se ha consolidado como una de las iniciativas agrícolas más relevantes de los últimos años”.

“Ambos productos forman parte de la producción local, contribuyendo a reducir la dependencia de los mercados internacionales y a fortalecer la seguridad alimentaria del país”, destacó la entidad estatal.

El programa de maíz y soya continúa en expansión.

La infraestructura busca fortalecer la capacidad de almacenamiento y logística agrícola.

El sector privado invirtió US$ 2 millones para procesamiento de soya.

La planta tendrá capacidad para procesar 10 toneladas por hora.

El organismo destacó que se desarrolla una producción a gran escala, con miles de hectáreas destinadas a la siembra de maíz y soya. Estos cultivos estarán orientados a la alimentación de ganado y aves de corral, además de generar nuevas oportunidades de exportación para la economía local.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más