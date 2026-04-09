El tabaco dominicano continúa posicionándose en los mercados internacionales, respaldado por una producción de 330,000 quintales y una siembra de 160,000 tareas. Este cultivo genera más de US$ 1,000 millones en exportaciones, según el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco) y el Centro de Exportación e Inversión del país (ProDominicana).

Además de su peso en el comercio exterior, el tabaco se destaca como un generador de empleos dentro del sector de zonas francas.

De acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), este renglón aportó 198,018 puestos de trabajo en 2025. De ese total, el tabaco concentró el 19.7 % de los empleos, equivalentes a 38,989.

Otros sectores dentro de las zonas francas incluyen:

Call centers, emplearon a 35,168 personas.

Manufactura textil y los productos médicos y farmacéuticos, ambos con 33,00 puestos.

Los productos eléctricos y electrónicos sostuvieron 10,267 empleos.

La categoría de otras actividades aportan 16,912 empleos. También destacan los servicios (8,332), calzados y sus componentes (5,567), productos agroindustriales (5,328), artículos de plástico (5,267), cartón, impresos y papelería (3,150) y joyería (1,734).

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En cuanto a la dinámica del sector, el informe Monitor de Industria, Comercio y Mipymes, del período mayo-agosto de 2025, señaló que se aprobaron 32 nuevas empresas para operar bajo el régimen de zonas francas.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) destacó que estas iniciativas proyectan una inversión de US$ 55.8 millones, la generación de de 3,393 empleos directos y un aporte de US$ 48.7 millones en divisas.

Las nuevas operaciones abarcan diversas actividades, entre ellas la manufactura de tabaco y sus derivados, la industria textil, servicios y la producción de bienes médicos y farmacéuticos, lo que evidencia la diversificación y el dinamismo del sector.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más