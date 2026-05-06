La uva de mesa comienza a perfilarse como un cultivo con alto potencial económico en República Dominicana, impulsado por las condiciones climáticas que permiten producir durante todo el año, incluso cuando otros países no están en temporada.

Así lo afirmó Claudio Caamaño Veloz, director de Tecnificación de Riego, quien reveló que el país ya ha realizado pruebas de exportación de uva hacia Estados Unidos durante el año pasado bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura, marcando un paso inicial en la inserción de este rubro en mercados internacionales.

De acuerdo con el funcionario, un productor con unas 10 tareas dedicadas al cultivo de uva puede generar ingresos mensuales de hasta RD$ 100,000, así como beneficios anuales que ascienden a millones de pesos, lo que posiciona este producto como una alternativa atractiva para diversificar la producción agrícola nacional.

Caamaño Veloz explicó que, para potenciar este y “otros cultivos de alto valor” como el banano y el tabaco, es clave avanzar en la tecnificación del riego en todas las zonas productivas del país. En ese sentido, destacó que el uso eficiente del agua es uno de los principales retos del sector agrícola.

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Indicó que cultivos tradicionales como el arroz, aunque esenciales en la dieta dominicana, concentran cerca de la mitad del agua utilizada en la agricultura, lo que evidencia la necesidad de mejorar la eficiencia en su manejo.

Asimismo, informó que se han implementado programas de apoyo para modernizar los sistemas de riego, incluyendo convocatorias que otorgan bonificaciones de hasta un 70 % a los productores. Como ejemplo, señaló que una inversión de RD$ 1 millón puede recibir un aporte no reembolsable de hasta RD$ 700,000.

El funcionario subrayó que República Dominicana aún tiene desafíos importantes, como el desaprovechamiento de tierras con vocación agrícola y el desperdicio de agua, pero también grandes oportunidades para fortalecer su producción y expandirse en cultivos de mayor valor agregado, como la uva.

Tecnificación, la tarea pendiente en el sector agrícola

El director del Banco Agrícola, Fernando Durán, informó que en los últimos seis años la institución ha destinado más de RD$ 3,000 millones para apoyar a los productores en la tecnificación de sus sistemas de riego.

Mejora de la productividad del sector agropecuario.

Incremento de la eficiencia en las actividades agrícolas.

Impulso a la modernización de las prácticas agrícolas en el país.

En ese sentido, indicó que se discuten nuevos programas orientados a ampliar el uso de energía solar en el campo dominicano, como parte de una estrategia para reducir costos y hacer más sostenible la producción.

“Hoy no es posible hablar hoy de productividad o eficiencia en la agricultura sin la incorporación de tecnologías modernas, especialmente en el manejo del agua”, subrayó el funcionario.

Asimismo, destacó que alrededor del 25 % de las tierras cultivadas, equivalentes a unas 200,000 hectáreas, se benefician de sistemas de riego. Sin embargo, señaló que incluso en estas áreas “existe un amplio margen para mejorar significativamente la eficiencia y la productividad”.

Durán enfatizó la importancia de no solo ampliar la cobertura, sino también optimizar el rendimiento de las zonas que ya cuentan con infraestructura, como parte del desarrollo integral del sector agropecuario.

Factores coyunturales y climáticos inciden en precios de productos agrícolas

El director de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, explicó que los aumentos en algunos productos agrícolas responden principalmente a factores coyunturales y condiciones climáticas que han afectado la producción en el país.

Benítez señaló que la reciente temporada de lluvias ha tenido un impacto directo en la disponibilidad de ciertos rubros, lo que incide en el comportamiento de los precios.

Asimismo, destacó que el costo de los fertilizantes ha experimentado variaciones a nivel internacional.

No obstante, indicó que en República Dominicana el impacto ha sido menor debido a la decisión del Gobierno de subsidiar con RD$ 1,000 millones a los productores.

El dirigente agroempresarial subrayó que los precios de los productos en el país suelen ser estacionales y están sujetos tanto a situaciones locales como a factores externos.

Entre estos mencionó fenómenos atmosféricos como vaguadas y tormentas, que afectan la producción agropecuaria.

En el ámbito internacional, Benítez apuntó que conflictos como la guerra en Ucrania y tensiones en regiones como Irán han repercutido en los precios de los alimentos y fertilizantes, elevando los costos de producción a nivel global.

En República Dominicana el subsidio a fertilizantes no es un tema nuevo ni exento de tensiones: en 2021 se reportaron quejas por la distribución de subsidios concentrados en grandes empresas, con reclamos de inclusión de medianas y pequeñas firmas del mercado.

En marzo, Confenagro valoró como “oportuno” un subsidio inicial de RD$ 1,000 millones a fertilizantes, pero pidió medidas más integrales para el campo, en un llamado que coincide con las dudas recurrentes sobre dependencia de importaciones, productividad y costos estructurales del agro.

Potencial mercado turístico

Danilo Cruz, presidente de la Asociación Dominicana de Proveedores de Tecnología Agropecuaria (Adoproteca), afirmó que el sector turístico representa un mercado clave para expandir la producción agrícola nacional.

Indicó que República Dominicana recibe más de ocho millones de turistas al año, según el Banco Central (BCRD), extranjeros que demandan y consumen alimentos producidos en el país.

“El sector turístico es un mercado potencial para la agricultura dominicana y tenemos que mirar hacia allá”, afirmó.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más