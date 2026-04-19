El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, anunció que la República Dominicana se ha convertido en el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica, durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en el lanzamiento del inicio de la cosecha del cereal.

El funcionario destacó que la seguridad alimentaria del país está garantizada, al informar que los inventarios de arroz superan los 5 millones de quintales, sin incluir la producción en curso, lo que asegura el abastecimiento nacional.

Hoy no solo iniciamos una cosecha, hoy celebramos la seguridad alimentaria de la República Dominicana, expresó Espaillat, al subrayar que el arroz es un pilar en la dieta y estabilidad social del país.

El titular de Agricultura explicó que al cierre de marzo se habían sembrado 1.4 millones de tareas, con rendimientos superiores a 5.44 quintales de arroz blanco por tarea en las primeras cosechas.

Asimismo, señaló que en 2025 la producción nacional alcanzó 14.78 millones de quintales, equivalente a más de un millón de toneladas métricas de arroz paddy, consolidando el liderazgo regional del país.

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El ministro atribuyó estos resultados a la implementación de tecnología, innovación y mecanización agrícola, así como a políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector.

Arroz: base económica y cultural del país

Espaillat indicó que el cultivo de arroz abarca aproximadamente 1.5 millones de tareas, con dos cosechas anuales que garantizan una producción constante.

Resaltó además que este rubro representa entre el 13 % y el 15 % del Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA) y que el consumo nacional ronda las 128 libras per cápita al año, evidenciando su importancia en la alimentación dominicana.

“Cuando hablamos de arroz, no solo hablamos de economía, hablamos de paz social y de seguridad alimentaria”, afirmó.

Producción local cubre más del 90 % del consumo

El ministro aseguró que el país produce más del 90 % de los alimentos que consume, lo que le permite mantener estabilidad frente a las incertidumbres internacionales.

“Mientras en otros países hay dinero, pero no hay qué comprar, aquí tenemos producción y capacidad de garantizar la comida de nuestra gente”, enfatizó.

Modernización y apoyo gubernamental fortalecen el sector

El acto se desarrolló bajo el lema “Bajo un modelo totalmente mecanizado y con nueva base genética”, destacando los avances en modernización agrícola.

Espaillat afirmó que este modelo, impulsado por el Gobierno, no solo aumenta la productividad, sino que mejora la calidad de vida de miles de productores.

“El arroz no es solo un cultivo; es cultura, tradición y estabilidad. Cada grano que hoy comenzamos a cosechar es una garantía de tranquilidad para el pueblo dominicano”, concluyó.

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