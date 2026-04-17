El presidente Luis Abinader instó a los sectores público y privado a consensuar acciones para fortalecer y modernizar el sector agropecuario, durante un taller encabezado junto al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat.

El mandatario planteó la necesidad de una hoja de ruta con metas claras y medibles, que permita dar seguimiento a los avances y responder con mayor eficiencia a los retos del sector. También destacó el papel de la innovación tecnológica, como el uso de drones, y reiteró el apoyo del Gobierno al relevo generacional en el campo.

Abinader subrayó la importancia estratégica del agro en la seguridad alimentaria y el empleo, al señalar que más del 80 % de los alimentos que se consumen en el país se producen localmente. Afirmó que, pese al contexto internacional, la producción se mantiene sólida, con avances en rubros como el pollo, el arroz y el plátano.

Abinader llama a consensuar acciones para modernizar el agro. Foto: Fuente externa/Acento.com.do

Recordó además medidas como el subsidio a los fertilizantes para evitar alzas en los costos y garantizar la estabilidad de los alimentos.

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De su lado, el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, indicó que su gestión estará enfocada en resultados concretos, con la mecanización agrícola como una de sus principales prioridades para reducir costos, mejorar la eficiencia y aumentar la producción.

El funcionario también planteó impulsar la agroindustria, ampliar las exportaciones y facilitar el acceso a financiamiento, seguros y tecnología, con especial énfasis en atraer a jóvenes al sector.

El encuentro reunió a instituciones públicas, gremios, productores y organismos internacionales para definir líneas de acción orientadas a modernizar el agro, fortalecer la seguridad alimentaria y hacer el sector más competitivo y sostenible.

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