El Banco de Reservas anunció este jueves en La Vega la disponibilidad de RD$12,000 millones para financiar el Programa de Pignoración de Arroz correspondiente al ciclo 2026-2027, con una tasa de interés preferencial del 7% anual, subsidiada por el Estado dominicano durante diez meses. El anuncio llega en un contexto de presión sobre los precios de los alimentos y en momentos en que el Gobierno busca blindar la economía doméstica frente a los efectos del conflicto en Medio Oriente.

Un salvavidas para el eslabón más vulnerable de la cadena

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, encabezó el acto en la región del Cibao —corazón de la producción arrocera del país— y subrayó que el objetivo del programa es garantizar la estabilidad de precios, el flujo de caja y la rentabilidad del sector. La tasa del 7%, inferior a las condiciones del mercado financiero convencional, busca evitar que los molineros y productores recurran a financiamiento más costoso que luego se traslade al precio final del grano.

"Esta tasa, no solo preferencial sino altamente competitiva, reafirma el programa como una herramienta eficaz para garantizar la estabilidad de precios", afirmó Aguilera.

El ministro de Agricultura, Francisco Espillat, respaldó el anuncio y situó el arroz como un producto de seguridad nacional: "El arroz no solo garantiza la alimentación del pueblo dominicano, sino que también incide en la estabilidad económica y social del país".

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Desde el sector privado, Fausto Pimentel, presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), y Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), coincidieron en que el programa es indispensable para evitar distorsiones en el mercado y sostener toda la cadena productiva.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, habla en el lanzamiento del Programa Pignoración de Arroz, realizado en Cerro Alto Mountain Club, de La Vega.

¿Cuál es la situación del arroz en el país?

El arroz representa más del 20% del valor bruto de la producción agropecuaria dominicana y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos. Con el nuevo desembolso, Banreservas acumula más de RD$96,000 millones destinados históricamente al Programa de Pignoración, con desembolsos efectivos que superan los RD$83,000 millones. Eso le otorga al banco estatal una participación del 77% de la cartera total del sistema financiero en este rubro, una posición dominante que no tiene parangón en ningún otro sector productivo del país.

¿Se pronostican alzas?

El anuncio no ocurre en el vacío. La canasta básica familiar registró alzas moderadas pero sostenidas durante el primer trimestre de 2026, con un aumento de cerca del 5% en febrero, según datos del Banco Central. A eso se suma la advertencia de analistas y medios especializados de que, de mantenerse la escalada del conflicto en Medio Oriente, el arroz podría ser uno de los primeros productos en reflejar mayores costos, dado su alto componente de transporte y fertilizantes importados.

El propio presidente Luis Abinader reconoció semanas atrás que, si bien los alimentos no han sufrido alzas "tan drásticas" como los combustibles, los fertilizantes sí han comenzado a mostrar variaciones. En ese escenario, el subsidio a la tasa de interés funciona como un amortiguador preventivo: si los costos de producción suben, el financiamiento barato puede evitar que ese incremento llegue al consumidor final.

¿Quiénes estuvieron en el acto?

El acto en La Vega también tiene una lectura política. El Gobierno de Abinader enfrenta un escenario de ajuste económico marcado por la crisis internacional, y el sector agropecuario —con su peso en el empleo rural y en la mesa de los dominicanos— es un frente que no puede permitirse descuidar. Activar el programa de pignoración con una tasa subsidiada es, al mismo tiempo, una señal de estabilidad hacia los mercados y un mensaje hacia las zonas productoras del interior del país.

La presencia en el acto de la gobernadora de La Vega, Luisa Altagracia Jiménez, junto a funcionarios del Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y representantes de todo el país, subraya el alcance político que el Gobierno quiso darle al anuncio.

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