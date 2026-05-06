Banco Central avisa suspensión temporal de Pagos al Instante este sábado 9 de mayo

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el servicio de Pagos al Instante BCRD no estará disponible este sábado 9 de mayo de 2026, desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, debido a un ejercicio mundial de continuidad de negocio que realizará la Corporación SWIFT.

En un aviso dirigido a los agentes económicos, entidades de intermediación financiera y al público en general, la institución explicó que SWIFT —con sede en Bruselas, Bélgica— estará ejecutando su práctica habitual de continuidad operativa en su plataforma, lo que impactará el flujo de mensajería financiera utilizado para procesar pagos, incluyendo operaciones en el país.

El Banco Central ofreció disculpas por los inconvenientes que esta interrupción pudiera causar a los usuarios y apeló a la comprensión, al indicar que este tipo de ejercicios busca garantizar la continuidad y calidad de los servicios de comunicación financiera provistos por SWIFT.

La entidad recomendó tomar previsiones y programar con antelación las transacciones que requieran el uso de Pagos al Instante, considerando la ventana de indisponibilidad anunciada para ese día.

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