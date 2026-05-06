Para el primer trimestre de 2026, el costo de las materias primas volvió a posicionarse como el principal factor que limita la competitividad de la industria dominicana, con una incidencia de 20 % y retomando el primer lugar del ranking. Le siguieron la competencia desleal (15 %) y el bajo nivel de actividad económica (13 %), lo que evidencia que las principales presiones sobre el sector combinan altos costos, condiciones adversas de mercado y una demanda débil.

En un segundo nivel se ubican la competencia de productos importados (9 %), junto al costo y suministro de energía eléctrica y los precios de los combustibles, ambos con 7 %. Estos resultados confirman que los costos operativos continúan siendo un elemento determinante en la pérdida de competitividad industrial.

1 de 1 | En el primer trimestre de 2026, el costo de las materias primas lideró los factores que afectan la competitividad industrial en República Dominicana, seguido por la competencia desleal y la baja actividad económica, que en conjunto representan casi la mitad de la incidencia total.

En contraste, factores como el costo y acceso al financiamiento, el contrabando, los procedimientos aduanales y la permisología registraron las menores incidencias del trimestre, con valores entre 0 % y 2 %.

En conjunto, los tres principales factores explican el 48 % de la incidencia total que afecta la competitividad del sector.

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La Encuesta de Coyuntura Industrial, realizada trimestralmente por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), identifica y ordena los principales factores que inciden en el desempeño competitivo de la industria.

En total, evalúa 15 variables consideradas clave para el desarrollo de una industria nacional más sólida y competitiva.

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