La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) valoró como oportuna y necesaria la decisión del presidente Luis Abinader de impulsar un proceso de consulta con los sectores productivos, políticos y sociales del país, orientado a la construcción de un gran acuerdo nacional.

El gremio sostuvo que en un contexto de creciente incertidumbre derivada del conflicto bélico en Medio Oriente, la concertación entre el gobierno y el sector privado se posiciona como el mecanismo más eficaz para preservar las perspectivas de crecimiento económico y mitigar su impacto en las familias dominicanas.

“El sector industrial participará activamente en este proceso, aportando su visión sobre las medidas necesarias para fortalecer la competitividad del país y salvaguardar la actividad productiva nacional”, expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo del gremio.

La AIRD reafirmó que un diálogo estructurado y permanente entre el Estado y los sectores económicos constituye la vía más adecuada para la toma de decisiones en una coyuntura de alta volatilidad internacional.

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