El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) respaldó la posición asumida por el presidente Luis Abinader ante la coyuntura económica internacional y reiteró la disposición del sector privado a trabajar de manera coordinada con el Gobierno ante un escenario global complejo.

El principal gremio empresarial señaló que el llamado a la unidad nacional del presidente Abinader es "oportuno y pertinente" ante un entorno global cada vez más incierto.

Indicó que la articulación de esfuerzos entre sectores será clave para preservar la estabilidad, sostener el crecimiento y mitigar impactos. "Como país, ya hemos demostrado que es posible trabajar juntos en momentos complejos".

El Conep reafirmó que la República Dominicana cuenta con los fundamentos macroeconómicos para navegar este período de incertidumbre, y que la colaboración público-privada es un activo importante del país.

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