En el tercer trimestre del presente año (julio-septiembre 2025), los factores que más afectaron la competitividad de la industria fueron el costo de las materias primas, el tipo de cambio y el bajo nivel de actividad económica, que ocuparon los tres primeros lugares en el ranking.

Destaca el repunte del tipo de cambio, que pasó del octavo lugar en el trimestre anterior al segundo lugar en este trimestre, y el descenso de la carga tributaria, que bajó de la tercera a la sexta posición.

En un nivel intermedio, factores como la competencia desleal, la competencia de productos importados, la carga tributaria y la carga laboral incidieron en la competitividad, seguidos por el costo de energía eléctrica y financiamiento, conformando el bloque medio de desafíos para el sector.

En el trimestre bajo análisis, el costo de materias primas tuvo una incidencia de 19 %. Este factor, desde el trimestre julio-septiembre de 2019, ha estado entre los tres de mayor preocupación para el sector.

Con un 18 %, el tipo de cambio pasó de un octavo lugar en el trimestre abril-junio 2025 a un segundo lugar en el tercer trimestre de este 2025 (en el primer trimestre del año, este factor también estaba en el segundo lugar).

El bajo nivel de actividad económica descendió del primer lugar que compartía con el costo de materia prima en el segundo trimestre del año, a un tercer lugar en el trimestre julio-septiembre 2025, con una incidencia del 14 %.

Esos tres factores, en conjunto, tuvieron una incidencia del 51 %.

La Encuesta de Coyuntura Industrial es realizada trimestralmente por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

En ella se determina, por orden de importancia, cuáles son los principales factores que inciden en la competitividad del sector industrial en un trimestre particular.

La competencia desleal se ubicó en un cuarto lugar con una incidencia del 10 %.

En conjunto, son quince factores que se consideran clave para una industria nacional competitiva.

