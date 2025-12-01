La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) tiene tres procesos en curso sobre el Seguro Nacional de Salud (Senasa), uno de ellos una investigación especial forense de todas las contrataciones.

De acuerdo con el vicepresidente de la Cámara, Francisco Tamárez y el director general de auditoria, Fabio Enrique Roa, se trata de dos auditorías financieras, de las cuales salió una primera parte y una investigación especial forense, de la cual aseguró que en los próximos días darán respuesta.

Tamárez sostuvo que para realizar la auditoria forense han encontrado algunos “inconvenientes en el camino”, como en la documentación y que se creó una comisión del pleno para trabajar a fin de obtener los resultados que la sociedad espera.

“Hemos ido avanzando pese a las dificultades, y esperamos tenerlo listo a la brevedad posible”, indicó.

Los miembros del pleno de la entidad aseguraron que estos procesos demuestran que no ha habido descuido.

La información la ofrecieron durante un encuentro con directores de medios de comunicación, encabezada por la presidenta Emma Polanco Melo.

Se recuerda que en noviembre de 2024 el Gobierno autorizó formalmente al Ministerio Público iniciar una investigación sobre presuntas irregularidades en Senasa y en octubre de este 2025, la Cámara de Cuentas presentó un informe donde se detectó irregularidades en por más de RD$ 4,200 millones correspondientes al periodo 2017-2019.

Entre las fallas figuran contratos con empresas inhabilitadas y pagos injustificados, además de morosidad masiva en pagos a clínicas, fraude en autorizaciones médicas y deficiencias de transparencia en contrataciones.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más