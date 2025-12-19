El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que el costo de la tradicional cena de Nochebuena para una familia dominicana se ha triplicado en el último lustro, pasando de RD$ 5,805 en 2020 a una cifra alarmante de RD$ 16,825.14 para este 2025.

Según la organización política, esta escalada inflacionaria en los alimentos básicos amenaza con dejar vacías las mesas de los hogares más humildes durante la festividad.

Para sustentar esta cifra, la oposición presentó un desglose de precios unitarios donde la libra de cerdo horneado alcanza los RD$ 630.00, el pavo crudo los RD$ 209.95 y la unidad de pollo horneado los RD$ 470.00.

La lista incluye los precios de guarniciones y postres, cotizando la libra de arroz a RD$ 45.00, la lata de guandules a RD$ 121.10, la libra de uvas a RD$ 228.00 y situando la botella de ponche en unos RD$ 734.95.

Acento realizó un análisis de precios de estos productos en diversas cadenas de supermercados nacionales para contrastar la denuncia del PLD con la realidad de las góndolas.

El menú incluye los platos habituales: pierna de cerdo, pollo horneado, moro de guandules, pastelón de plátano maduro, espaguetis, ensalada rusa, ensalada de coditos, frutas y bebidas tradicionales.

Carnes

El análisis de precios evidencia que la proteína animal constituye la mayor parte del presupuesto. La libra de cerdo horneado se registró a RD$ 599.00. Para una cena familiar, que incluya una cantidad de aproximadamente cinco libras, el costo de este solo producto asciende a RD$ 2,995.00.

Por otro lado, el pollo horneado se presenta como una opción más económica, con un precio de mercado de RD$ 395.00 por unidad entera lista para consumir.

Arroz y pastas

Para la preparación del tradicional moro, se requieren dos libras de arroz, cuyo precio se ubicó en RD$ 32.80 por libra (RD$ 65.60 total), y una lata de guandules a RD$ 120.00. A esto se suma el costo de los espaguetis, con un precio de RD$ 30.00 por libra en marcas genéricas.

La elaboración de estos platos, junto con el sazón de las carnes, conlleva un gasto en condimentos básicos. Los precios encontrados por libra fueron: cebolla (RD$ 54.00), ajíes morrones (RD$ 99.00) y ajo (RD$ 158.00). Al sumar complementos necesarios como salsa de tomate (RD$ 98.38), aceite (RD$ 98.00), sal (RD$ 30.29) y verduras (RD$ 54.75), el renglón de condimentos y abarrotes básicos suma aproximadamente RD$ 600.00, insumos que se distribuyen entre todas las preparaciones.

Pastelón y ensaladas

El pastelón de plátano maduro, un plato frecuente en la mesa navideña, implica la compra de carne molida de res, encontrada a RD$ 174.00 la libra, y queso mozzarella a RD$ 199.00 la libra. Sumando un estimado de diez plátanos maduros, este plato adicional ronda los RD$ 573.00. Además, el costo de cinco unidades de pasteles en hoja se estima en RD$ 650.00.

En cuanto a las ensaladas (rusa y de coditos), los ingredientes vegetales presentan los siguientes costos: libra de papa a RD$ 40.00 y libra de zanahoria a RD$ 43.00. Para completar la preparación se requieren insumos complementarios como mayonesa (RD$ 100.00), guisantes (RD$ 220.00 lata grande) y huevos (RD$ 108.00 cartón), además de una libra de coditos a RD$ 35.00.

Frutas, pan y bebidas

La canasta navideña se completa con los artículos de temporada. Las frutas mostraron precios de RD$ 53.00 por libra para la manzana y RD$ 158.00 por libra de uvas. La unidad de telera se cotiza a RD$ 90.00.

En el apartado de bebidas, un ponche estándar se adquirió por RD$ 459.00 y un refresco de dos litros por RD$ 50.00.

Balance total

Al consolidar los precios de los productos descritos, el costo total para una cena que incluya cerdo y pollo horneado, tres guarniciones (moro, pastelón, espaguetis), dos ensaladas, frutas y bebidas, asciende a un estimado de RD$ 6,990.00.

Es relevante destacar que el costo puede variar significativamente dependiendo de si se opta por sustituir la pierna de cerdo por opciones más económicas o si se aprovechan ofertas puntuales de marcas blancas en los establecimientos visitados.

El documento presentado por la organización política no especifica las cantidades exactas ni la metodología de consumo utilizada para arribar al monto global denunciado. Al realizar una suma simple de los precios unitarios listados en su tabla, el resultado es de apenas RD$ 3,549.16.

Incluso si se emplean esos mismos costos para proyectar una cena para una familia de cinco personas (incluyendo cinco libras de cerdo, un pollo, guarniciones completas y un ponche), el presupuesto resultante rondaría los RD$ 7,850.00, una cifra que, representa menos de la mitad de los RD$ 16,825.14 señalados en la denuncia, monto que solo se justificaría asumiendo la compra simultánea de piezas enteras de todas las carnes (cerdo y pavo) y volúmenes de insumos para un grupo de diez comensales.