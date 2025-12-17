El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó las ayudas sociales anunciadas por el Gobierno con motivo de las festividades navideñas, entre ellas el bono navideño, la distribución de raciones de comida crudas y otras asistencias dirigidas a personas en condición de vulnerabilidad.

Durante una rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, Adriano Sánchez Roa indicó que el bono navideño, así como la entrega de tarjetas física por parte del Gabinete Social representan derroche de los recursos del Estado, señalando que por prácticas como estas el propio Gobierno ha justificado la necesidad de una reforma fiscal.

Indicó que el costo de la cena navideña para una familia dominicana alcanzó en 2025 la cifra de RD$ 16,825.14, lo que representa un aumento de 32.54% en comparación con el año anterior, y un alza acumulada de 189.79 % desde 2020.

“Como todos los años ya se está viendo como gobernadora y personajes del partido de gobierno andan regalando, tirando el bono. No sabemos si lo tiran todo, pero lo que sabemos es que eso no llega”, expresó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sánchez Roa comparó este método con el utilizado durante la gestión del PLD, el cual distribuía cajas navideñas a través una organización religiosa o comunitaria, indicando que con esta acción la ayuda llegaba “directamente” a las familias.

“Cuando una organización comunitaria o el Plan Social llevaba mil cajas a una comunidad, esas cajas llegaban a la gente. Pero cuando se entregan mil bonos, quién garantiza que todos lleguen a su destino”, enfatizó.

Asimismo, manifestó que los bonos permiten la compra de cualquier tipo de productos, lo que no asegura que sean utilizados para la cena navideña, indicando que las cajas con alimentos específicos sí garantizaban que las familias contaran con lo necesario para la celebración.

Sánchez Roa señaló que como ha ocurrido en los últimos cuatro años, este 2025, millones de familias “quedarán sin cena navideña”, debido a que no le llegará la denominada “Brisita Navideña”.

“Eso – la brisita navideña- no tiene cobertura, se queda en pocas a mano y es un método malo”, expresó.