Cada diciembre, el Gobierno dominicano entrega distintos subsidios extraordinarios dirigidos a hogares de bajos ingresos. La práctica se ha mantenido con variaciones en monto y alcance.

El Bono Navideño 2025 tiene un valor de RD$ 1500 para los beneficiarios del subsidio Aliméntate.

La transferencia se deposita como un monto adicional a la asignación mensual de RD$ 1650 que reciben estos hogares a través de la tarjeta Supérate.

Las tarjetas físicas entregadas por el Gabinete de Política Social también contienen RD$ 1500, destinadas a ciudadanos que no forman parte de la base de datos de Supérate.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El bono puede utilizarse en colmados, almacenes y, de manera excepcional este año, en algunos supermercados afiliados a la tarjeta Supérate.

El Gobierno informó que esta entrega forma parte de la Brisita Navideña 2025, que combina la modalidad electrónica y la física para ampliar la cobertura en diciembre.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más