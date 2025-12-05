Cada diciembre, el Gobierno dominicano entrega distintos subsidios extraordinarios dirigidos a hogares de bajos ingresos. La práctica se ha mantenido con variaciones en monto y alcance.
El Bono Navideño 2025 tiene un valor de RD$ 1500 para los beneficiarios del subsidio Aliméntate.
La transferencia se deposita como un monto adicional a la asignación mensual de RD$ 1650 que reciben estos hogares a través de la tarjeta Supérate.
Las tarjetas físicas entregadas por el Gabinete de Política Social también contienen RD$ 1500, destinadas a ciudadanos que no forman parte de la base de datos de Supérate.
El bono puede utilizarse en colmados, almacenes y, de manera excepcional este año, en algunos supermercados afiliados a la tarjeta Supérate.
El Gobierno informó que esta entrega forma parte de la Brisita Navideña 2025, que combina la modalidad electrónica y la física para ampliar la cobertura en diciembre.
