Los beneficiarios del bono navideño 2025 recibirán una tarjeta Mastercard Banreservas con un valor de RD$ 1,500, lista para usar en todo el país, de acuerdo con la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

La entidad indicó que bono navideño 2025 es una iniciativa del Gobierno, la cual busca apoyar a las familias dominicanas durante las festividades.

El bono navideño podrá ser utilizado en supermercados, colmados y comercios autorizados a nivel nacional.

¿Cómo activar el Bono?

De acuerdo con la entidad, para activar el bono navideño 2025 los beneficiarios deben llamar al (809) 920-2004, marca la opción 1, introducir la cédula y continuar con las instrucciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más