El Bono Navideño de este año se distribuirá en dos modalidades, física y electrónica, segmentadas entre los beneficiarios del programa Supérate y ciudadanos que no reciben este subsidio.

La transferencia electrónica, dirigida a 1,453,907 usuarios del subsidio Aliméntate, comenzó hoy jueves con el depósito de RD$ 1500 adicionales a la asignación mensual.

El subsidio alimentario regular será depositado el día 15, de modo que los hogares contarán con ambos recursos durante diciembre, según explicó la funcionaria.

En paralelo, el Gabinete de Política Social distribuye 1.2 millones de tarjetas físicas a través de juntas de vecinos, iglesias, alcaldías y organizaciones comunitarias, destinadas a personas no incluidas en Supérate.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Estas tarjetas solo pueden activarse por ciudadanos registrados en la base de datos oficial, y quedan excluidos quienes perciben más de RD$ 30,000 mensuales.

Brisita Navideña

El inicio formal de la Brisita Navideña fue encabezado por la directora de Supérate, Gloria Reyes, en un acto en el Distrito Nacional, mientras equipos del programa replicaron la entrega simultánea en Santo Domingo Este, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Reyes afirmó que esta simultaneidad en varias provincias constituye un precedente por su ejecución a pocos días del inicio de diciembre.

El Gobierno informó que el bono podrá consumirse desde hoy en colmados, almacenes y, de forma excepcional este año, en supermercados afiliados a la tarjeta Supérate.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más