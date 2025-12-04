Los beneficiarios del bono navideño 2025 podrán hacer uso de este en supermercados, colmados y comercios autorizados a nivel nacional, según la Presidencia de la República.
A través de una tarjeta Mastercard Banreservas los beneficiarios recibirán un monto de RD$ 1,500, como parte de la iniciativa del Gobierno, que tiene como finalidad apoyar a las familias dominicanas durante las festividades.
Está prohibido que los establecimientos comerciales acepten más de una tarjeta del bono navideño por persona, como parte de las normas que rigen el programa “La Brisita Navideña” implementado por el Gobierno.
Para activar el bono navideño 2025 los beneficiarios deben llamar al (809) 920-2004, marca la opción 1, introducir la cédula y continuar con las instrucciones.
Compartir esta nota