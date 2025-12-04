Los beneficiarios del bono navideño 2025 podrán hacer uso de este en supermercados, colmados y comercios autorizados a nivel nacional, según la Presidencia de la República.

A través de una tarjeta Mastercard Banreservas los beneficiarios recibirán un monto de RD$ 1,500, como parte de la iniciativa del Gobierno, que tiene como finalidad apoyar a las familias dominicanas durante las festividades.

Está prohibido que los establecimientos comerciales acepten más de una tarjeta del bono navideño por persona, como parte de las normas que rigen el programa “La Brisita Navideña” implementado por el Gobierno.

Para activar el bono navideño 2025 los beneficiarios deben llamar al (809) 920-2004, marca la opción 1, introducir la cédula y continuar con las instrucciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más