El Gobierno comenzó este jueves la entrega del Bono Navideño a 1,453,907 beneficiarios del subsidio Aliméntate, mediante transferencias electrónicas de RD$ 1500 adicionales a su asignación mensual de RD$ 1,650 para productos de la canasta básica.

El inicio fue encabezado por la directora de Supérate, Gloria Reyes, durante un acto en el Distrito Nacional que marcó el arranque oficial del proceso.

La distribución se replicó de forma simultánea en Santo Domingo Este, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, con la participación de funcionarios del programa y autoridades locales.

Según Reyes, la simultaneidad en varias provincias constituye un precedente, ya que el beneficio se entrega apenas cuatro días después del inicio de diciembre.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La transferencia coincide con el pago del sueldo 13 a los empleados públicos, también efectuado este jueves.

Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO Fecha: 4/12/2025

Donde usar el Bono Navideño

Reyes informó que el Bono Navideño puede consumirse desde hoy en colmados, almacenes y, de manera excepcional este año, en supermercados que acepten la tarjeta Supérate.

Explicó que el subsidio regular de alimentos será depositado el día 15, por lo que los hogares recibirán ambos recursos en el mismo mes.

Sostuvo que la tarjeta Supérate sigue siendo el mecanismo más efectivo para llegar a los sectores vulnerables, debido a su alcance nacional y entrega directa.

Agregó que el Gabinete de Política Social distribuye, paralelamente, 1.2 millones de tarjetas físicas mediante juntas de vecinos, iglesias, alcaldías y otras organizaciones comunitarias.

Aclaró que estas tarjetas solo pueden activarse por personas registradas en la base de datos oficial y que quienes perciben más de RD$ 30,000 mensuales no califican para recibirlas.

Reyes aseguró que existe control en todo el proceso y que los incidentes aislados no reflejan el funcionamiento general de la distribución.