La Coordinadora Popular Nacional valoró como un “triunfo del pueblo” las movilizaciones desarrolladas en San Juan de la Maguana contra el proyecto minero impulsado por la empresa GoldQuest.

La organización sostuvo que la resistencia y unidad de distintos sectores sociales obligaron al Gobierno y a la minera a retroceder temporalmente en sus planes de explotación, rechazados por organizaciones comunitarias, campesinas, ambientales y religiosas de la provincia.

Según la Coordinadora, la experiencia de San Juan demuestra que la movilización organizada puede enfrentar los intereses de grandes corporaciones y defender recursos esenciales como el agua, además de los territorios y derechos de las comunidades.

En ese contexto, la entidad convocó a respaldar una serie de actividades y protestas programadas para los próximos días en diferentes puntos del país.

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Entre las jornadas anunciadas figura una vigilia de la Articulación Nacional Campesina frente al Instituto Agrario Dominicano (IAD), en reclamo de una reforma agraria integral y la defensa de la agricultura familiar, pautada para este jueves 14 de mayo.

Ese mismo día, organizaciones agrupadas en la Coalición por una Seguridad Social Digna entregarán una proclama ante el Congreso Nacional para exigir cambios a la Ley 87-01 y la eliminación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las AFP.

Las convocatorias también incluyen un plantón campesino en Bahoruco contra desalojos atribuidos al Consorcio Azucarero Central (CAC), una concentración religiosa en San Juan de la Maguana en defensa del agua y la vida, así como una marcha en La Cuaba contra la instalación de un vertedero.

Además, la Coordinadora anunció una manifestación nacional en el Monumento a los Héroes de la Restauración, en defensa de la Cordillera Septentrional y las fuentes acuíferas del Cibao.

El calendario de actividades concluirá con un acto conmemorativo organizado por la Corriente Narciso González, al cumplirse 30 años de la desaparición del profesor Narciso González.

La Coordinadora Popular Nacional afirmó que las luchas sociales continuarán mientras persistan amenazas contra el medio ambiente, los recursos naturales y los derechos de las comunidades populares.

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