El expresidente Hipólito Mejía cuestionó las decisiones del mandatario Luis Abinader respecto al proyecto minero Romero en San Juan, al considerar que se está malinterpretando el alcance de las acciones gubernamentales.

Mejía sostuvo que no se trata de una aprobación de explotación minera, sino de estudios de factibilidad para determinar la viabilidad y magnitud de los recursos, y defendió que quienes ocupan cargos públicos deben tomar decisiones con firmeza, sin temor a las presiones políticas o sociales.

En ese contexto, criticó lo que calificó como una postura influenciada por el miedo a figuras como Félix Bautista.

El exmandatario argumentó que la actividad minera puede generar importantes beneficios económicos para el país, citando experiencias pasadas durante su gestión y defendiendo que existen métodos modernos que permiten su desarrollo sin afectar de forma significativa el medio ambiente.

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Reiteró su llamado a que las autoridades actúen con determinación en favor del desarrollo económico del país, defendiendo la minería como una oportunidad y no como una amenaza.

Abinader dispone la “detención inmediata” del proyecto minero Romero en San Juan

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, decidió ayer domingo paralizar "cualquier actividad" relacionada con el proyecto minero Romero, en el suroeste del país.

Según Abinader, "si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo”. Una decisión que se enmarca en la Ley 64-00 de Medioambiente y sus reglamentos.

He dispuesto la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan. Este proyecto se remonta a concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reiteradas en 2010. Posteriormente, en 2015 y 2018 se renovaron y se… pic.twitter.com/YUvTu7OP0W — Luis Abinader (@luisabinader) May 5, 2026

En el día previo a esta decisión, cientos de personas se habían manifestado en contra del proyecto minero de extracción de oro y otros metales en la provincia de San Juan. La Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas y utilizó carros hidrantes contra la protesta cuando intentaba avanzar a la localidad de Romero.

Los primero permisos de exploración se otorgaron en 2005 y fueron reiterados en 2010. Durante los años 2015 y 2018 se volvieron a renovar y se autorizaron estudios técnicos para determinar el alcance del proyecto. "En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación", afirmó el mandatario.

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La defensa minera

En su defensa, GoldQuest fundamentó que su eventual explotación de oro, y en menor grado, plata y zinc, se haría utilizando métodos subterráneos y no a cielo abierto, como ocurre en otra región del país, donde opera la también canadiense Barrick Gold.

Para los detractores del proyecto el avance del proyecto implicaría la contaminación de los ríos de toda la provincia, una zona donde se produce cerca del 60 % de las habichuelas que consume el país, y alrededor de un 15 % del arroz.

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