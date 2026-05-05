El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional celebrará este martes cinco de mayo por la tarde la audiencia preliminar contra el comunicador Ángel Martínez Jiménez, conocido en redes sociales por su canal de YouTube "Detective Ángel". El proceso se origina en la querella interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien lo acusa de presunta difamación por declaraciones que, según la funcionaria, afectan su honor y reputación.

En la audiencia, el tribunal evaluará los elementos de prueba aportados por las partes para determinar si existe mérito suficiente para abrir el caso a juicio de fondo.

Una acumulación de frentes legales

Más allá del caso Raful, Martínez Jiménez enfrenta una serie de procesos judiciales impulsados tanto por figuras públicas como por ciudadanos particulares.

Los abogados Elín Sepúlveda y Wandy Durán presentaron una querella en su contra por la presunta estafa a una ciudadana por más de 300 mil dólares. En Santiago, el ciudadano Anulfo de Jesús Gutiérrez Almonte obtuvo que un tribunal le impusiera medidas de coerción que incluyen grillete electrónico, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.

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A estos casos se suman las acciones legales del exministro de Educación Roberto Fulcar y del diputado Sergio Moya —conocido como "Gory"—, quienes también alegan daños a su honra y reputación.

La audiencia de este martes, un punto de inflexión

La vista de hoy representa uno de los momentos más críticos para el comunicador, dado el peso institucional de la querellante y la atención pública que ha generado el caso. Mientras los demás procesos continúan su curso, el resultado de esta audiencia preliminar marcará si "Detective Ángel" deberá enfrentar un juicio de fondo por las acusaciones de la ministra Raful.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más