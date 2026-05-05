La noche de este lunes, residentes de la provincia San Juan salieron a las calles para celebrar la decisión del presidente Luis Abinader de detener el proyecto minero Romero, impulsado en esa demarcación.

En medio de un ambiente de júbilo, decenas de ciudadanos participaron en una caravana que recorrió distintos sectores, movilizándose en motocicletas y vehículos, mientras ondeaban banderas y hacían sonar cornetas en señal de respaldo a la medida.

Celebración tras anuncio presidencial

La manifestación se produjo horas después de que el mandatario anunciara la “detención inmediata” de “cualquier actividad” vinculada al proyecto minero, en respuesta a las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la provincia.

Videos difundidos en redes sociales muestran a grupos de personas desplazándose por calles y avenidas, acompañados de música, bocinas y consignas, en lo que describen como una celebración por la protección de los recursos naturales de la zona.

Reacción de la población

La caravana refleja el sentir de una parte significativa de la población sanjuanera, que en las últimas semanas había protagonizado protestas y movilizaciones en rechazo a la explotación minera en la provincia, especialmente por su posible impacto en las fuentes de agua.

This browser does not support the video element.

La decisión del Gobierno ha sido interpretada por estos sectores como una respuesta a las demandas sociales y ambientales, lo que motivó la salida espontánea de ciudadanos a las calles durante la noche.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más