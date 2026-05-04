El Foro Feminista Magaly Pineda se sumó este lunes a las voces que rechazan la expansión minera en San Juan de la Maguana y le exigió formalmente al presidente Luis Abinader que frene el proyecto Romero, impulsado por la empresa canadiense GoldQuest en la Cordillera Central. La organización, a través de una carta dirigida al mandatario, advirtió que la operación comprometería el suministro de agua de una región que ya carga con las consecuencias de décadas de explotación minera irresponsable.

Una reserva reconocida por la UNESCO en la mira

El argumento central del Foro apunta a la Reserva de Biosfera Madre de las Aguas, declarada por la UNESCO en 2024 y considerada el corazón hídrico del país. Parte de esa reserva se encuentra en la provincia de San Juan, y la organización advierte que cualquier operación minera en la zona pondría en riesgo los ríos y presas que abastecen a miles de familias.

"La operación minera afectaría la parte de la Reserva de Biosfera Madre de las Aguas que se encuentra en San Juan", señalaron, recordando que la Cordillera Central concentra las principales fuentes de agua dulce del territorio dominicano.

El rechazo no se limita a San Juan. El Foro también exigió detener cualquier proyecto de minería metálica en la Cordillera Septentrional y llamó al gobierno a apostar por una economía sostenible que no comprometa los recursos naturales.

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El precedente de Hatillo: una herida abierta

Para respaldar su posición, las feministas apelaron a lo que ya ocurrió en la provincia Sánchez Ramírez, donde la actividad minera ha sido señalada como uno de los factores que contribuyó a la grave contaminación de la presa de Hatillo, uno de los embalses de agua dulce más grandes e importantes del Caribe. Hoy, ese embalse es inservible tanto para la pesca como para la producción de agua potable.

"Aún tenemos heridas abiertas", enfatizó el colectivo, que también enmarcó el debate en el contexto del cambio climático. "Para un pequeño estado insular como la República Dominicana, ubicado en una isla afectada por el cambio climático, la minería metálica representa una actividad económica con más pérdidas ambientales, sociales y económicas a corto y largo plazo que de beneficios, sobre todo si pone en riesgo el agua dulce", sostuvieron.

Crisis hídrica, desigualdad de género y derechos humanos

El Foro Feminista Magaly Pineda fue más allá del argumento ambiental e introdujo una dimensión que pocas veces aparece en el debate minero: el impacto diferenciado que la escasez de agua tiene sobre las mujeres y las niñas.

Según la organización, en contextos de crisis hídrica son las mujeres quienes asumen la carga de buscar, administrar y cuidar el agua para sus hogares, lo que limita sus oportunidades educativas y laborales, y afecta directamente su salud. La falta de acceso a agua segura, además, incide en la higiene, la salud menstrual y la prevención de enfermedades.

"La amenaza a las fuentes hídricas en San Juan, por tanto, no es solo un problema ambiental: es también una problemática de justicia de género y de derechos humanos", concluyeron, en un encuadre que conecta la lucha antiminera con la agenda feminista y de derechos humanos.

El pronunciamiento del Foro se produce en un momento en que la presión social contra el proyecto Romero se intensifica en San Juan de la Maguana, donde distintos sectores de la sociedad civil han manifestado su rechazo a la instalación de una mina de oro en las cercanías de sus ríos y presas.

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