Un tribunal de Santo Domingo Este ordenó el encarcelamiento preventivo de dos mujeres acusadas de estar detrás de la muerte de un hombre que fue reportado como desaparecido y cuyo cadáver apareció días después en una casa en construcción del sector Vista del Parque, en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte.

La última carrera que nunca terminó

Cándido Figueroa de los Santos era empleado del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y, al salir de sus labores, completaba su ingreso brindando servicios de transporte a través de una plataforma de aplicación móvil. La noche del 22 de abril fue la última vez que su familia supo de él con vida.

Según el expediente elaborado por la fiscal investigadora Zayra Soto, esa noche Figueroa de los Santos habló por teléfono con su esposa alrededor de las 9:57 p.m. para avisarle que seguiría trabajando. Minutos después, a las 10:45 p.m., le envió un mensaje por WhatsApp desde la zona de la Puya de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional. Esa fue su última comunicación.

Los registros de la plataforma de transporte resultaron clave para la investigación: la certificación emitida por la empresa detalla las últimas cinco rutas realizadas por la víctima y confirma que el último servicio fue solicitado desde un número registrado a nombre de la imputada Yarlin Carmona.

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Al día siguiente, el 23 de abril, el vehículo de Figueroa de los Santos —un Hyundai Sonata LF 2019, color mamey— apareció quemado en la Avenida Sánchez, en Los Guaricanos. Su cuerpo fue hallado el 27 de abril en una obra en construcción del mismo sector.

Prisión preventiva y cargos graves

La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso tres meses de prisión preventiva a las imputadas Yarlin Carmona y Glenny Dancarlis Martínez Frías, conocida como Cleni, tras evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

El fiscal litigante Tito González Ramírez expuso ante el tribunal los elementos que vinculan a ambas mujeres con los hechos. Los cargos provisionales incluyen homicidio agravado, robo agravado, complicidad y asociación de malhechores, en violación a los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 296, 298, 304 y 381 del Código Penal Dominicano.

Ambas imputadas cumplirán la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

El caso pone nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan los conductores de plataformas de transporte por aplicación en el país, un sector que opera sin protocolos de seguridad estandarizados y donde los choferes quedan expuestos a situaciones de vulnerabilidad durante los servicios nocturnos.

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