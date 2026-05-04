El empleo crece en República Dominicana, pero también crecen sus exigencias. En el Día Internacional de los Trabajadores, los datos del mercado laboral dominicano revelan una tendencia que va más allá de las cifras de ocupación: la formación técnico-profesional se ha convertido en el principal puente entre la capacitación y el trabajo formal.

Un cruce de registros administrativos entre la base de egresados del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la Tesorería de la Seguridad Social establece que 187,370 personas formadas por la institución fueron contratadas en el sector formal entre 2021 y abril de 2026. No es una proyección ni una estimación: es el rastro directo de quiénes entraron al sistema contributivo después de pasar por las aulas de dicha institución.

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El volumen de la formación y quiénes se benefician

La escala de la operación es significativa. En el último quinquenio, el INFOTEP entregó 2,600,887 certificaciones, equivalentes al 62% del total de personas capacitadas en ese período, que asciende a 4,838,111. El crecimiento anual es sostenido: de 171,131 trabajadores formados en 2020, la institución pasó a capacitar 667,080 en 2025, casi cuatro veces más en cinco años.

El perfil de quienes acceden al empleo formal a través de esta vía tiene una marca clara: el 75.1% son mujeres, con una edad promedio de inserción de 32 años y mayor concentración en el rango de 25 a 34 años. En el caso específico de las carreras técnicas, 31,017 egresados lograron insertarse en empleos formales, con presencia en las 32 provincias del país.

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Geográficamente, las oportunidades se concentran en los principales polos económicos —Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo—, aunque los registros muestran inserción laboral en todas las regiones.

Más empleo, pero también mejor empleo

El debate sobre el mercado laboral dominicano no se agota en cuántos trabajan, sino en cómo trabajan y cuánto ganan. En ese punto, la formación técnica introduce una variable que los datos empiezan a cuantificar.

El economista Roberto Despradel, consultado al término de una conferencia sobre empleo y productividad en el 64 aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), señaló que los empleos formales del sector manufacturero presentan salarios promedio superiores al promedio nacional, precisamente por las exigencias de competencias técnicas que demandan.

"La diferencia salarial responde a una mayor exigencia en términos de competencias y dominio técnico por parte de los trabajadores. En ese sentido, la formación técnico-profesional eleva el nivel de cualificación del talento humano y mejora sus oportunidades de inserción y crecimiento", explicó Despradel.

El especialista apuntó que el impacto es doble: eleva la productividad de las empresas y se traduce en mejores ingresos y condiciones para los trabajadores, lo que convierte a la formación técnica en un factor de competitividad económica, no solo de política social.

Este argumento encuentra respaldo en el contexto macroeconómico. Datos del Banco Central de la República Dominicana registran un crecimiento sostenido del empleo y una reducción de la tasa de desempleo, en un mercado que avanza hacia la formalidad y la productividad como ejes de expansión.

La directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, atribuyó parte de estos resultados al trabajo del Observatorio de la Formación Técnico Profesional, que integra información sobre tendencias del empleo, demanda de habilidades y comportamiento sectorial para ajustar la oferta formativa a las necesidades reales del aparato productivo.

"Cuando la formación responde a lo que demandan las empresas, el empleo deja de ser una aspiración y se convierte en una realidad alcanzable para miles de dominicanos", afirmó Morla Pineda.

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